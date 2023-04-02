Стоит купить уже, пока не подорожало: что будет с ценами на Пасху

Перед Пасхой традиционно дорожают овощи и продукты, которые кладут в корзину. Эксперты спрогнозировали, на сколько подорожают яйца, мясо, лук и хлебобулочные изделия.

Почему цены перед Пасхой растут

Ученые Института аграрной экономики, в комментарии 24 Канала объяснили, что на удорожание продуктов влияет несколько факторов:

пост из-за чего растут в цене овощи,

повышенный спрос, толкающий вверх цены на мясные изделия и яйца. Последние, к слову, дорожают не только перед Пасхой, но и перед Рождеством и Новым Годом.

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За данным Госстата , с начала 2023 года больше всего подорожали овощи - на 21,2%, лук - до 42,31 гривны, морковь - до 28,80 гривны, капуста - 13,87 гривны за килограмм.

На сколько вырастут цены

Цена мяса

Повышенный спрос на все виды мяса в канун пасхальных праздников обусловит рост цен в пределах 5 – 7%.

Наталья Копытец Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики С началом года в розничной сети все виды мяса подорожали, кроме куриного филе, свиной грудки и соленого сала. Цены на них снизились на 0,3 – 2,8%.

Цена яиц

Светлана Пашко, во время разговора с 24 Каналом рассказывает, что в прошлом году Пасха тоже приходилась на апрель, 24 число, а десяток яиц стоил 36 гривен. В этом же году цена выросла более чем в два раза.

Светлана Пашко Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики В этом году Пасху будут праздновать в тот же месяц – 16 апреля. Но уже по состоянию на конец марта 2023 цена на яйца достигла уровня 71-74 гривен за десяток. То есть по сравнению с прошлогодним периодом подготовки к пасхальным праздникам цена выросла в 2,1 раза.

Цена овощей

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Рост цен на овощи происходит под влиянием сезонного фактора и Великого поста – в результате повышенного спроса на овощные. Тенденция к удорожанию овощей – на 7–10 % – сохранится до конца пасхальных праздников.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, рост цен на яйца в канун пасхальных праздников ожидается небольшим – в диапазоне 5–7%, ведь они и так слишком высоки.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчак резюмирует, что цена репчатого лука существенно выросла в последние месяцы. Если в декабре килограмм стоил 30,63 гривны, то в феврале цена уже составляла 42,31, согласно Госстату.

Он подчеркивает, что снижение цены, которое мы можем наблюдать сейчас, – временный эффект, который будет продолжаться в ближайшие несколько недель, но в середине апреля и до следующего урожая, который будет сформирован где-то в конце мая – начале июня, может наблюдаться дополнительный рост цен на этот вид овоща.

Цена хлебобулочных изделий

По оценкам ученых Института аграрной экономики, прогнозируемое значительное удорожание электроэнергии на фоне продолжительного энергетического кризиса в стране продолжит все негативное влияние на ценовую динамику хлеба и хлебных изделий. В апреле прогнозируется незначительное подорожание хлеба – в диапазоне 1 – 3%.