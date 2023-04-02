Чому ціни перед Великоднем ростуть

Науковиці Інституту аграрної економіки, у коментарі 24 Каналу пояснили, що на здорожчення продуктів впливає декілька факторів:

піст через що зростають у ціні овочі,

підвищений попит, який штовхає вгору ціни на м'ясні вироби та яйця. Останні, до слова, дорожчають не лише перед Великоднем, але й перед Різдвом та Новим Роком також.

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За даними Держстату, з початку 2023 року найбільше подорожчали овочі – на 21,2%, цибуля – до 42,31 гривні, морква – до 28,80 гривень, капуста – 13,87 гривні за кілограм.

На скільки зростуть ціни

Ціна м'яса

Підвищений попит на всі види м’яса напередодні великодніх свят зумовить зростання цін в межах 5 – 7%.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки З початком року у роздрібній мережі всі види м’яса здорожчали, окрім курячого філе, свинячої грудинки та соленого сала. Ціни на них зменшилися на 0,3 – 2,8%.

Ціна яєць

Світлана Пашко, під час розмови з 24 Каналом розповідає, що торік Великдень теж припадав на квітень, 24 число, а десяток яєць коштував 36 гривень. Цього ж року ціна зросла у понад два рази.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Цього року Великдень святкуватимуть того ж місяця – 16 квітня. Але вже станом на кінець березня 2023 року ціна на яйця досягла рівня 71–74 гривень за десяток. Тобто порівняно з торішнім періодом підготовки до великодніх свят ціна зросла у 2,1 раза.

Зверніть увагу! За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, зростання цін на яйця напередодні великодніх свят очікується невеликим – у діапазоні 5–7%, адже вони й так надто високі.

Ціна овочів

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Зростання цін на овочеві відбувається під впливом сезонного чинника та Великого посту – внаслідок підвищеного попиту на овочеві. Тенденція до здорожчання овочів – на 7–10 % – збережеться до кінця великодніх свят.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчак резюмує, що ціна ріпчастої цибулі суттєво зросла останніми місяцями. Якщо у грудні кілограм коштував 30,63 гривні, то у лютому ціна вже складала 42,31, згідно з Держстатом.

Він підкреслює, що зниження ціни, яке ми можемо спостерігати зараз, – тимчасовий ефект, який триватиме найближчі кілька тижнів, але в середині квітня і до наступного врожаю, який буде сформований десь в кінці травня – на початку червня, може спостерігатися додатковий зріст цін на цей вид овочу.

Ціна хлібобулочних виробів

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, прогнозоване значне здорожчання електроенергії на тлі тривалої енергетичної кризи в країні продовжить всій негативний вплив на цінову динаміку хліба та хлібних виробів. У квітні прогнозується незначне подорожчання хліба – в діапазоні 1 – 3%.