У 2025 році працівників очікують важливі зміни у сфері трудових виплат. Що варто знати перед тим, як змінювати місце роботи, читайте далі.

Що треба знати про розрахунок при звільненні?

При звільненні з роботи працівник має право на низку виплат, які обов’язково мають бути проведені в день звільнення, нагадує 24 Канал.

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Також залежно від підстав звільнення, за власним бажанням чи з ініціативи роботодавця, сума виплат може відрізнятися. Наприклад, у разі звільнення з ініціативи компанії працівнику, окрім основних розрахункових, часто передбачена виплата вихідної допомоги.

Таким чином, до розрахункових входить:

Заробітна плата за всі відпрацьовані дні, включно з днем звільнення.

Компенсація за невикористану відпустку, зокрема й за попередні роки.

Оплата накопичених днів додаткових або соціальних відпусток (наприклад, на дітей).

Вихідна допомога, якщо звільнення підпадає під передбачені законом підстави.

У разі помилки або затримки остаточного розрахунку при звільненні працівнику мають виплатити середній заробіток за кожен день прострочення. Крім того: