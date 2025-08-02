Что нужно знать о расчете при увольнении?

При увольнении с работы работник имеет право на ряд выплат, которые обязательно должны быть проведены в день увольнения, напоминает 24 Канал.

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Также в зависимости от оснований увольнения, по собственному желанию или по инициативе работодателя, сумма выплат может отличаться. Например, в случае увольнения по инициативе компании работнику, кроме основных расчетных, часто предусмотрена выплата выходного пособия.

Таким образом, в расчетные входит:

Заработная плата за все отработанные дни, включая день увольнения.

Компенсация за неиспользованный отпуск, в том числе и за предыдущие годы.

Оплата накопленных дней дополнительных или социальных отпусков (например, на детей).

Выходное пособие, если увольнение подпадает под предусмотренные законом основания.

В случае ошибки или задержки окончательного расчета при увольнении работнику должны выплатить средний заработок за каждый день просрочки. Кроме того: