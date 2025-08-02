Що треба знати про розрахунок при звільненні?
При звільненні з роботи працівник має право на низку виплат, які обов’язково мають бути проведені в день звільнення, нагадує 24 Канал.
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Також залежно від підстав звільнення, за власним бажанням чи з ініціативи роботодавця, сума виплат може відрізнятися. Наприклад, у разі звільнення з ініціативи компанії працівнику, окрім основних розрахункових, часто передбачена виплата вихідної допомоги.
Таким чином, до розрахункових входить:
- Заробітна плата за всі відпрацьовані дні, включно з днем звільнення.
- Компенсація за невикористану відпустку, зокрема й за попередні роки.
- Оплата накопичених днів додаткових або соціальних відпусток (наприклад, на дітей).
- Вихідна допомога, якщо звільнення підпадає під передбачені законом підстави.
У разі помилки або затримки остаточного розрахунку при звільненні працівнику мають виплатити середній заробіток за кожен день прострочення. Крім того:
- на роботодавця накладається штраф у розмірі трьох мінімальних зарплат (у 2025 році це 24 000 гривень);
- а на посадових осіб може бути накладено адміністративне стягнення — від 510 до 1 700 гривень.