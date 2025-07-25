Що робити, якщо не віддають зарплату "у конверті"?

Однак бувають випадки, коли людина працювала, але у виплаті їй відмовляють, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу Тетяну Даниленко.

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Річ у тім, що робота без оформлення трудового договору позбавляє людину будь-яких соцгарантій, які їй надає держава. Тобто тоді особа позбавляє себе лікарняних, відпустки та страхового стажу.

Зверніть увагу! Ба більше, багато працівників дізнаються про неофіційне оформлення після звільнення або у випадку конфлікту зі своїм керівником.

Перший кроком слід направити письмову претензію. Зробити це можна рекомендованим листом або особисто зареєструвати у вхідній канцелярії.

Обов'язково зберігайте копії документів і докази відправлення, адже вони знадобляться у разі судового спору,

– рекомендує експертка.

Далі можна звертатися до органів контролю:

Державна служба з питань праці (Держпраці) – здійснює контроль за неофіційним працевлаштуванням.

Державна податкова служба (ДПС), аже такий роботодавець ухиляється від податків.

Важливо! Держпраця може скласти припис про усунення порушень, що буде доказом для суду.

Що може зробити суд, якщо не віддають заробітну плату?

Якщо роботодавець ігнорує звернення і перевірки, то слід подавати позов до суду. Зокрема суд може:

визнати факт трудових відносин;

зобов’язати роботодавця виплатити заробітну плату;

зобов’язати сплатити єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

внести запис до трудової книжки.

Як докази слід зібрати листування з керівництвом (соцмережі, пошта, месенджери), фото або відео з робочого місця, свідчення колег та різні документи, де фігурує ваше ім’я.

Важливо й не забувати про терміни подання до суду:

3 місяці – загальний строк з дня, коли працівник дізнався про порушення. 1 місяць – у випадку оскарження звільнення. 3 місяці – для позову про виплату коштів при звільненні.

Зауважте! Якщо працівник пропустив строк, адвокат може подати до суду клопотання про його поновлення.