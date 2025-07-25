Что делать, если не отдают зарплату "в конверте"?

Однако бывают случаи, когда человек работал, но в выплате ему отказывают, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу Татьяну Даниленко.

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Дело в том, что работа без оформления трудового договора лишает человека каких-либо соцгарантий, которые ему предоставляет государство. То есть тогда лицо лишает себя больничных, отпуска и страхового стажа.

Обратите внимание! Более того, многие работники узнают о неофициальном оформлении после увольнения или в случае конфликта со своим руководителем.

Первым шагом следует направить письменную претензию. Сделать это можно заказным письмом или лично зарегистрировать во входящей канцелярии.

Обязательно сохраняйте копии документов и доказательства отправки, ведь они понадобятся в случае судебного спора,

– рекомендует эксперт.

Далее можно обращаться в органы контроля:

Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) – осуществляет контроль за неофициальным трудоустройством.

Государственная налоговая служба (ГНС), если такой работодатель уклоняется от налогов.

Важно! Гоструда может составить предписание об устранении нарушений, что будет доказательством для суда.

Что может сделать суд, если не отдают заработную плату?

Если работодатель игнорирует обращения и проверки, то следует подавать иск в суд. В частности суд может:

признать факт трудовых отношений;

обязать работодателя выплатить заработную плату;

обязать уплатить единый социальный взнос (ЕСВ);

внести запись в трудовую книжку.

Как доказательства следует собрать переписку с руководством (соцсети, почта, мессенджеры), фото или видео с рабочего места, свидетельства коллег и различные документы, где фигурирует ваше имя.

Важно и не забывать о сроках подачи в суд:

3 месяца – общий срок со дня, когда работник узнал о нарушении. 1 месяц – в случае обжалования увольнения. 3 месяца – для иска о выплате средств при увольнении.

Заметьте! Если работник пропустил срок, адвокат может подать в суд ходатайство о его восстановлении.