Работа по совместительству: что это

Совместительство – это выполнение работником, кроме основной, другой оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский Хельсинский союз.

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Работник имеет право реализовать свои способности к продуктивному и творческому труду, заключив трудовой договор на одном или на нескольких рабочих местах одновременно, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.

Не стоит путать совместительство и совмещение. Последнее происходит в рамках одного и того же трудового договора. Совместительство может быть внутреннее, на том же предприятии, и внешнее, на другом предприятии, и происходит в свободное от работы время. Совмещение возможно только на том же предприятии, в пределах рабочего времени работника, – сообщает эксперт.

Как начать работать на двух работах одновременно

Работники, которые работают по совместительству, получают заработную плату за фактически выполненную работу. Если лицо планирует работать по совместительству, то ему нужно подать к работодателю заявление о приеме на работу по совместительству.

После этого работодатель издает приказ о приеме на работу по совместительству. В приказе оговаривается режим работы и порядок оплаты труда.

Запись о работе по совместительству, по желанию работника, заносится в трудовую книжку по основному месту работы на основании справки с места работы по совместительству. При этом лицо не можете выполнять свои трудовые обязанности в одни и те же часы по основному месту работы и месту работы по совместительству.

Какие есть ограничения

В ноябре 2022 года Кабмин отменил ограничения по продолжительности работы по совместительству работников государственных предприятий, учреждений, организаций, основания прекращения трудового договора с совместителями, а также ограничения работы по совместительству.

В то же время Закон Украины "О предотвращении коррупции" устанавливает ограничения для отдельных категорий работников государственного сектора экономики. Ограничения по совместительству могут быть нескольких видов: запрет работать по совместительству или ограничения этой работы, ограничения по времени работы по совместительству.

Ограничения относительно работы по совместительству могут предусматриваться коллективным договором или соглашением сторон. Отсюда следует, что в коллективном договоре могут быть нормы, которые или регулируют принятие на работу по совместительству, или устанавливают ограничения работы работников по совместительству.

Такие ограничения могут быть установлены только по соглашению сторон коллективного договора, или трудового договора, как при их заключении, так и путем внесения изменений в уже существующие.