Робота за сумісництвом: що це

Сумісництво – це виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час, повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську Гельсінську спілку.

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Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці, уклавши трудовий договір на одному або на декількох робочих місцях одночасно, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Не варто плутати сумісництво та суміщення. Останнє відбувається в межах одного і того ж трудового договору. Сумісництво може бути внутрішнє, на тому ж підприємстві, і зовнішнє, на іншому підприємстві, і відбувається у вільний від роботи час. Суміщення можливе тільки на тому ж підприємстві, в межах робочого часу працівника, – повідомляє експерт.

Як почати працювати на двох роботах одночасно

Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Якщо особа планує працювати за сумісництвом, то їй потрібно подати до роботодавця заяву про прийняття на роботу за сумісництвом.

Після цього роботодавець видає наказ про прийняття на роботу за сумісництвом. У наказі обумовлюється режим роботи та порядок оплати праці.

Запис про роботу за сумісництвом, за бажанням працівника, заноситься до трудової книжки за основним місцем роботи на підставі довідки з місця роботи за сумісництвом. При цьому особа не можете виконувати свої трудові обов’язки в одні й ті ж години за основним місцем роботи і місцем роботи за сумісництвом.

Які є обмеження

У листопаді 2022 року Кабмін скасував обмеження стосовно тривалості роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, підстави припинення трудового договору зі сумісниками, а також обмеження роботи за сумісництвом.

Водночас Закон України "Про запобігання корупції" встановлює обмеження для окремих категорій працівників державного сектору економіки. Обмеження за сумісництвом можуть бути декількох видів: заборона працювати за сумісництвом або обмеження цієї роботи, обмеження по часу роботи за сумісництвом.

Обмеження стосовно роботи за сумісництвом можуть передбачатися колективним договором або угодою сторін. Звідси випливає, що в колективному договорі можуть бути норми, які або регулюють прийняття на роботу за сумісництвом, або встановлюють обмеження роботи працівників за сумісництвом.

Такі обмеження можуть бути встановлені лише за угодою сторін колективного договору, або трудового договору, як при їх укладенні, так і шляхом внесення змін до вже існуючих.