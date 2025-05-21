Хто має право на лікарняні виплати
Виплата лікарняних за основним місцем роботи та за сумісництвом дещо відрізяється, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Працівник має право отримати за основним місцем роботи або місцем роботи за сумісництвом допомогу:
- з тимчасової непрацездатності;
- догляду за хворою дитиною;
- по вагітності та пологах.
З 4 квітня 2025 року сумісники, які здійснюють догляд за хворою дитиною чи ідуть у відпустку по вагітності та пологах, також матимуть право на часткову оплату їх лікарняних за рахунок роботодавця. Якщо працівник, який оформлений сумісником, перебуває у трудових відносинах із роботодавцем:
- більше року, розрахунковий період для обчислення лікарняного становить 12 календарних місяців;
- менше року, середньоденний для обчислення лікарняного розраховується за повні календарні місяці з 1 по 1 число, що передують місяцю, у якому настав страховий випадок;
- не відпрацював повного місяця, середньоденний слід обчислювати за період з дати укладення трудових відносин до дати настання страхового випадку.
Як виплатити лікарняні
Алгоритм виплат за лікарняними такий:
- Працівник звертається до лікаря для встановлення факту тимчасової непрацездатності;
- Лікар за результатами огляду створює медичний висновок, на підставі якого формують листок непрацездатності;
- ПФУ створює лікарняний в електронному реєстрі та передає його роботодавцям за основним місцем роботи та за сумісництвом;
- Роботодавець за основним місцем роботи отримує листок непрацездатності, формує заявку-розрахунок та направляє до ПФУ;
- Роботодавець за місцем роботи за сумісництвом отримує копію листка непрацездатності, формує заявку-розрахунок та направляє до ПФУ;
- ПФУ опрацьовує отримані заявки та фінансує кошти на окремі рахунки кожного роботодавця;
- Роботодавці виплачують допомогу працівнику.
Важливо! Під час обчислення виплати за лікарняним суміснику визначати розрахунковий період, і як наслідок середньоденний заробіток, потрібно виключно за період його роботи за сумісництвом.