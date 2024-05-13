Алгоритм отримання лікарняних виплат

Українці мають закріплене законодавством право на отримання допомоги в разі тимчасової втрати працездатності з метою компенсації втраченого заробітку. У ПФУ пояснили, який актуальний алгоритм отримання лікарняних виплат у 2024 році.

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Таким чином, слід виконати наступні кроки:

Спочатку особі необхідно звернутися до лікаря для підтвердження тимчасової непрацездатності. Лікар після огляду складе медичний висновок, який буде основою для видачі листка непрацездатності.

для підтвердження тимчасової непрацездатності. Лікар після огляду складе медичний висновок, який буде основою для видачі листка непрацездатності. Наступним етапом є створення лікарняного у Електронному реєстрі листків непрацездатності та його надання роботодавцю. Цим займається Пенсійний фонд України.

у Електронному реєстрі листків непрацездатності та його надання роботодавцю. Цим займається Пенсійний фонд України. Після отримання листка непрацездатності роботодавець складає заяву-розрахунок та надсилає його до Пенсійного фонду України. ПФУ опрацьовує заяву-розрахунок і не пізніше ніж за три дні з моменту отримання переказує кошти на окремий рахунок роботодавця.

та надсилає його до Пенсійного фонду України. ПФУ опрацьовує заяву-розрахунок і не пізніше ніж за три дні з моменту отримання переказує кошти на окремий рахунок роботодавця. Після отримання коштів, роботодавець виплачує допомогу застрахованій особі.

Алгоритм здійснення лікарняних виплат / Інфографіка – ПФУ

Як розраховуються виплати у 2024 році

Відповідно до законодавства України, розмір грошової допомоги за період тимчасової непрацездатності визначається на основі середньоденної заробітної плати працівника та його страхового стажу. Відтак, розміри лікарняних застрахованим особам залежать від стажу та розраховуються наступним чином: