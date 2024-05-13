Алгоритм получения больничных выплат

Украинцы имеют закрепленное законодательством право на получение пособия в случае временной потери трудоспособности с целью компенсации утраченного заработка. В ПФУ объяснили, какой актуальный алгоритм получения больничных выплат в 2024 году.

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Таким образом, следует выполнить следующие шаги:

Сначала лицу необходимо обратиться к врачу для подтверждения временной нетрудоспособности. Врач после осмотра составит медицинское заключение, который будет основой для выдачи листка нетрудоспособности.

для подтверждения временной нетрудоспособности. Врач после осмотра составит медицинское заключение, который будет основой для выдачи листка нетрудоспособности. Следующим этапом является создание больничного в Электронном реестре листков нетрудоспособности и его предоставление работодателю. Этим занимается Пенсионный фонд Украины.

в Электронном реестре листков нетрудоспособности и его предоставление работодателю. Этим занимается Пенсионный фонд Украины. После получения листка нетрудоспособности работодатель составляет заявление-расчет и направляет его в Пенсионный фонд Украины. ПФУ обрабатывает заявление-расчет и не позднее чем за три дня с момента получения переводит средства на отдельный счет работодателя.

и направляет его в Пенсионный фонд Украины. ПФУ обрабатывает заявление-расчет и не позднее чем за три дня с момента получения переводит средства на отдельный счет работодателя. После получения средств, работодатель выплачивает пособие застрахованному лицу.

Алгоритм осуществления больничных выплат / Инфографика – ПФУ

Как рассчитываются выплаты в 2024 году

В соответствии с законодательством Украины, размер денежной помощи за период временной нетрудоспособности определяется на основе среднедневной заработной платы работника и его страхового стажа. Поэтому, размеры больничных застрахованным лицам зависят от стажа и рассчитываются следующим образом: