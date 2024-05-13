Алгоритм получения больничных выплат
Украинцы имеют закрепленное законодательством право на получение пособия в случае временной потери трудоспособности с целью компенсации утраченного заработка. В ПФУ объяснили, какой актуальный алгоритм получения больничных выплат в 2024 году.
Читайте также: Податься возможно, но сложно: пенсия на оккупированных территориях
Таким образом, следует выполнить следующие шаги:
- Сначала лицу необходимо обратиться к врачу для подтверждения временной нетрудоспособности. Врач после осмотра составит медицинское заключение, который будет основой для выдачи листка нетрудоспособности.
- Следующим этапом является создание больничного в Электронном реестре листков нетрудоспособности и его предоставление работодателю. Этим занимается Пенсионный фонд Украины.
- После получения листка нетрудоспособности работодатель составляет заявление-расчет и направляет его в Пенсионный фонд Украины. ПФУ обрабатывает заявление-расчет и не позднее чем за три дня с момента получения переводит средства на отдельный счет работодателя.
- После получения средств, работодатель выплачивает пособие застрахованному лицу.
Алгоритм осуществления больничных выплат / Инфографика – ПФУ
Как рассчитываются выплаты в 2024 году
В соответствии с законодательством Украины, размер денежной помощи за период временной нетрудоспособности определяется на основе среднедневной заработной платы работника и его страхового стажа. Поэтому, размеры больничных застрахованным лицам зависят от стажа и рассчитываются следующим образом:
- 50% средней зарплаты – когда страховой стаж составляет не более 3 лет;
- 60% – срок страхового стажа от 3 до 5 лет;
- 70% – страховой стаж составляет от 5 до 8 лет;
- 100% – срок страхового стажа превышает 8 лет.