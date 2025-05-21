Кто имеет право на больничные выплаты

Выплата больничных по основному месту работы и по совместительству несколько отличается, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Работник имеет право получить по основному месту работы или месту работы по совместительству пособие:

по временной нетрудоспособности;

по уходу за больным ребенком;

по беременности и родам.

С 4 апреля 2025 совместители, которые осуществляют уход за больным ребенком или идут в отпуск по беременности и родам, также будут иметь право на частичную оплату их больничных за счет работодателя. Если работник, который оформлен совместителем, находится в трудовых отношениях с работодателем:

более года, расчетный период для исчисления больничного составляет 12 календарных месяцев;

менее года, среднедневной для исчисления больничного рассчитывается за полные календарные месяцы с 1 по 1 число, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай;

не отработал полного месяца, среднедневной следует исчислять за период с даты заключения трудовых отношений до даты наступления страхового случая.

Как выплатить больничные

Алгоритм выплат по больничным следующий:

Работник обращается к врачу для установления факта временной нетрудоспособности; Врач по результатам осмотра создает медицинское заключение, на основании которого формируют листок нетрудоспособности; ПФУ создает больничный в электронном реестре и передает его работодателям по основному месту работы и по совместительству; Работодатель по основному месту работы получает листок нетрудоспособности, формирует заявку-расчет и направляет в ПФУ; Работодатель по месту работы по совместительству получает копию листка нетрудоспособности, формирует заявку-расчет и направляет в ПФУ; ПФУ обрабатывает полученные заявки и финансирует средства на отдельные счета каждого работодателя; Работодатели выплачивают пособие работнику.

Важно! При исчислении выплаты по больничному совместителю определять расчетный период, и как следствие среднедневной заработок, нужно исключительно за период его работы по совместительству.