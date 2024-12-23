Мільйони за голову: який конкурс оголосив Нафтогаз

Нафтогаз розпочав пошук нового керівника. Конкурс на посаду відбуватиметься через Prozorro.

Скільки коштуватимуть пошуки нового голови

Пошук нового голови правління НАК "Нафтогаз України" обійдеться у мільйони гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Prozorro.

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Довідка: Prozorro – електронна система публічних закупівель.

Тендер від Нафтогазу оголошений для отримання послуг рекрутингової агенції, що має знайти кандидатів на посаду голови компанії. Вказана в оголошенні сума – 4 569 754 гривень.

Тендер було опубліковано на сайті Prozorro 20 грудня 2024 року. Аукціон має відбутися 31 грудня цього року.

Нагадаємо! 3 грудня 2024 року колишній голова НАК "Нафтогаз України" обійняв посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України. Зараз його обов'язки тимчасово виконує Роман Чумак. Призначення відбулося 4 грудня 2024 року наглядовою радою НАК "Нафтогаз України".

Тендер від Нафтогазу / Скриншот 24 Каналу