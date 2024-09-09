Чому кліматичне потепління може позитивно вплинути на економіку України

Експерти "кричать" про зміни у кліматі, що відбуваються зараз. Ці тенденції можуть вплинути на певні економічні галузі.

Яка галузь "виграє" від потепління

У коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук пояснив, що кліматичне потепління не матиме лише негативні наслідки. Навпаки, деякі галузі отримають вигоду від цього.

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Кушнірук зауважує, що при кліматичних змінах кількість води може зменшитись. Саме тому система використання сільськогосподарських земель має зазнати змін.

Наприклад при використанні крапельного зрощення полив здійснюється набагато ефективніше і з меншим використанням ресурсів. Завдяки цьому методу, вода точково надходить під кожну рослину.

Борис Кушнірук Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Тобто, якщо ми почнемо займатися більш спеціалізованим землеробством, яке буде, скажімо, засереджене на видах сільськогосподарських, які мають більш додану вартість, то, можливо, це і буде плюсом для України.

Як вплине потепління на енергетику

Кушнірук наголошує, що вплив потепління на енергетику відчуватиметься по-різному, зважаючи на пору року. До прикладу, через теплу зиму, українці менше використовуватимуть електроенергію для опалення. Влітку, ситуація буде зворотна.

Безперечно, у спеку збільшується кількість використання електроенергії. З роками потреба лише збільшуватиметься,

– наголошує Кушнірук.

Зверніть увагу! Економіст зазначає, що починати підготовку до змін у енергетичному секторі, зважаючи на кліматичну ситуацію, потрібно уже зараз.