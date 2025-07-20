Страшний сон чи здійснення мрій: чим обернеться для українців реформа пенсійної системи

Пенсійна реформа в Україні це одна з найбільш обговорюваних тем останніх років. Амбітні плани уряду викликають як надії, так і побоювання. Що зміниться для мільйонів пенсіонерів та майбутніх отримувачів виплат, читайте далі.

Чим обернеться для українців пенсійна реформа?

Реформа пенсійної системи в Україні проєкт амбітний і водночас суперечливий. Як розповів 24 Каналу пенсійний експерт Андрій Павловський, у 2025 році уряд планує впровадити нову модель нарахування пенсій, яка має на меті справедливіший перерозподіл виплат.

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Замість звичної солідарної пенсії хочуть запровадити поділ виплат на дві складові:

Базову фіксовану частину (30% від мінімальної зарплати, тобто приблизно 2 400 гривень);

Страхову індивідуальну частину, яка залежить від трудового стажу й рівня зарплати.

Зверніть увагу! Базову пенсію отримуватимуть усі пенсіонери: незалежно від стажу чи зарплати. Натомість страхову частину нараховуватимуть лише за наявності страхового стажу.

У чому переваги нової пенсійної системи?

Такий підхід, на думку Павловського, дозволить осучаснити систему: пенсіонери отримуватимуть виплати не залежно від року виходу на пенсію. Це має виправити ситуацію, коли люди з однаковим стажем, але різними роками виходу на пенсію отримують суттєво різні суми.

Втім реформа має і потенційно небезпечні нюанси: