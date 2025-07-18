Куди витрачались видатки бюджету в Україні у 2025 році?

Зокрема у червні було витрачено 337,4 мільярда гривень, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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Згідно з даними Мінфіну, видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за період за січень-червень 2025 року становили 1,2 трильйона гривень. Водночас це 62,5% від усіх видатків загального фонду.

А у червні на безпеку і оборону витратили 187,6 мільярда гривень, згідно з даними місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 липня 2025 року.

Структура видатків за економічною класифікацією має наразі такий вигляд:

734,5 мільярда гривень – на оплату праці з нарахуваннями (зокрема у червні – 127,2 мільярда гривень) або 39,2% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-червень 2025 року; 256,6 мільярда гривень – на оплату використання товарів і послуг (у червні – 43,3 мільярда гривень) або 13,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів, а ще на перерахування Нацслужбою здоров’я на реалізацію програми держгарантій медобслуговування населення; 313,5 мільярда гривень – на соцзабезпечення, тобто виплату пенсій стипендій тощо (у червні – 47,2 мільярда гривень) або 16,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані зокрема на трансферт ПФУ для фінансового забезпечення виплати пенсій, соцзахист дітей та сімей, виплату житлових субсидій та пільг. 239 мільярда гривень – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у червні – 34,3 мільярда гривень) або 12,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані на придбання товарів для задоволення потреб ЗСУ та забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва; 179,8 мільярда гривень – на обслуговування державного боргу (у червні – 43,2 мільярда гривень) або 9,6% від загального обсягу; 102,1 мільярда гривень – на трансферти місцевим бюджетам (у червні – 29 мільярда гривень) або 5,4% від загального обсягу.

Важливо! Мінсоцполітики на соціальні виплати спрямовано видатків у обсязі 191,5 мільярда гривень.