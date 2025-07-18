Куда тратились расходы бюджета в Украине в 2025 году?

В частности, в июне было потрачено 337,4 миллиарда гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

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Согласно данным Минфина, расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону за период за январь-июнь 2025 года составили 1,2 триллиона гривен. В то же время это 62,5% от всех расходов общего фонда.

А в июне на безопасность и оборону потратили 187,6 миллиарда гривен, согласно данным месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 июля 2025 года.

Структура расходов по экономической классификации имеет сейчас такой вид:

734,5 миллиарда гривен – на оплату труда с начислениями (в частности в июне – 127,2 миллиарда гривен) или 39,2% от общего объема расходов, потраченных за январь-июнь 2025 года; 256,6 миллиарда гривен – на оплату использования товаров и услуг (в июне – 43,3 миллиарда гривен) или 13,7% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на поддержку ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов, а еще на перечисление Нацслужбой здоровья на реализацию программы госгарантий медобслуживания населения; 313,5 миллиардов гривен – на соцобеспечение, то есть выплату пенсий стипендий и т.д. (в июне – 47,2 миллиарда гривен) или 16,7% от общего объема расходов. Средства были направлены в частности на трансферт ПФУ для финансового обеспечения выплаты пенсий, соцзащиту детей и семей, выплату жилищных субсидий и льгот. 239 миллиарда гривен – на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в июне – 34,3 миллиарда гривен) или 12,7% от общего объема расходов. Средства были направлены на приобретение товаров для удовлетворения потребностей ВСУ и обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства; 179,8 миллиарда гривен – на обслуживание государственного долга (в июне – 43,2 миллиарда гривен) или 9,6% от общего объема; 102,1 миллиарда гривен – на трансферты местным бюджетам (в июне – 29 миллиарда гривен) или 5,4% от общего объема.

Важно! Минсоцполитики на социальные выплаты направлено расходов в объеме 191,5 миллиарда гривен.