Яка є проблема з виплатою пенсій за рішенням судів?

Кабмін вирішив, як саме з бюджету ПФУ здійснюватимуться виплати пенсій та доплат, призначених за рішеннями судів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Дивіться також Попри зростання середньої пенсії: більша частина літніх людей перебуває за межею бідності

За останні п’ять років кількість таких рішень зросла у понад 26 разів – до 758 тисяч рішень. Загальна сума боргу наразі майже 85 мільярдів гривень – це невиплачені пенсіонерам кошти.

До цього часу поточні виплати за рішеннями судів здійснювались одразу, а нараховані суми за минулі періоди ставили в чергу. Через це держава виплатила лише за тими рішеннями, які набрали чинності у період до 20 листопада 2020 року.

Як вирішать проблему з боргами?

Щоб вирішили проблему, уряд ухвалив постанову, яка встановлює єдиний порядок всіх виплат на виконання судових рішень – за минулі періоди, так і поточних.

Вперше в бюджеті ПФУ гроші на судові рішення будуть виокремлені, залежно від джерела фінансування пенсій. При цьому запроваджується єдиний підхід до того, як здійснюватимуться поточні виплати перерахованих на виконання судових рішень пенсій, так і донарахованих за рішеннями судів сум за попередні періоди,

– повідомили у міністерстві.

Відтепер виплати пенсіонерам здійснюватимуть щомісяця пропорційно до коштів, визначених в бюджеті Пенсійного фонду. Так можна буде отримати хоч і не всю суму одразу, проте регулярну виплату.

Разом з цим кожен матиме доступ до інформації: який обсяг рішень перебуває на виконанні та з якою динамікою вони виплачуються. Видатки на ці цілі будуть чітко передбачені в бюджеті ПФУ.

Постанова щодо виплати пенсій вже набула чинності, наразі триває технічна підготовка до її впровадження.