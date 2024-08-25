Що робити, якщо не вистачає страхового стажу для оформлення пенсії

Для виходу на пенсію кожен українець повинен мати необхідний страховий стаж. Однак іноді стається так, що його недостатньо.

Як діяти, якщо бракує страхового стажу

Якщо пенсіонеру не вистачає страхового стажу, він може його докупити. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.

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Купувати стаж можна з 16 років як для себе, так і для інших осіб. Вартість одного місяця стажу складає 1 760 гривень, що дорівнює мінімальному страховому внеску.

Стаж, необхідний у 2024 році для виходу на пенсію:

У 60 років – 31 рік стажу;

У 63 роки – 21 рік стажу;

У 65 років – 15 років стажу.

Зауважте! Один рік стажу коштуватиме 21 120 гривень. Розмір та частоту внесків можна визначити самостійно.