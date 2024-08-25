Как действовать, если не хватает страхового стажа

Если пенсионеру не хватает страхового стажа, он может его докупить. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

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Покупать стаж можно с 16 лет как для себя, так и для других лиц. Стоимость одного месяца стажа составляет 1 760 гривен, что равно минимальному страховому взносу.

Стаж, необходим в 2024 году для выхода на пенсию:

В 60 лет – 31 год стажа;

В 63 года – 21 год стажа;

В 65 лет – 15 лет стажа.

Заметьте! Один год стажа будет стоить 21 120 гривен. Размер и частоту взносов можно определить самостоятельно.