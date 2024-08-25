Как действовать, если не хватает страхового стажа
Если пенсионеру не хватает страхового стажа, он может его докупить. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины.
Читайте также Новая услуга для пенсионеров: что предлагают в ПФУ
Покупать стаж можно с 16 лет как для себя, так и для других лиц. Стоимость одного месяца стажа составляет 1 760 гривен, что равно минимальному страховому взносу.
Стаж, необходим в 2024 году для выхода на пенсию:
- В 60 лет – 31 год стажа;
- В 63 года – 21 год стажа;
- В 65 лет – 15 лет стажа.
Заметьте! Один год стажа будет стоить 21 120 гривен. Размер и частоту взносов можно определить самостоятельно.