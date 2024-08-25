Як діяти, якщо бракує страхового стажу
Якщо пенсіонеру не вистачає страхового стажу, він може його докупити. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.
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Купувати стаж можна з 16 років як для себе, так і для інших осіб. Вартість одного місяця стажу складає 1 760 гривень, що дорівнює мінімальному страховому внеску.
Стаж, необхідний у 2024 році для виходу на пенсію:
- У 60 років – 31 рік стажу;
- У 63 роки – 21 рік стажу;
- У 65 років – 15 років стажу.
Зауважте! Один рік стажу коштуватиме 21 120 гривень. Розмір та частоту внесків можна визначити самостійно.