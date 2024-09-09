Наскільки серйозно загрожує Україні дефолт

Нещодавно в Україні відмовилися виконувати зобов'язань перед деякими кредиторами. Втім теперішня економічна ситуація в країні дещо відрізняється від традиційних, а отже про повний дефолт говорити ще зарано.

Чи справді в Україні дефолт

Ще раніше у розмові з 24 Каналом економіст Олег Пендзин розповів, що Україні вже у частковому дефолті. Це підтверджує навіть агентство від S&P Global Ratings, який понизив український рейтинг до "частково дефолтного".

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Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Ми офіційно відмовилися від обслуговування частини нашого боргу.

В Кабміні ухвалили постанову щодо зупинки обслуговування зобов'язань України перед деякими кредиторами за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язання за ВВП-варантами.

Втім Україна не відмовилася від виконання часткового зобов'язання по всіх випусках облігацій євробондів.

Що таке дефолт Це період, коли країна не може розрахуватися зі своїми боргами вчасно та в повному обсязі. Водночас об'єднувати банкрутство та дефолт не варто, адже банкрутства може зазнати якесь підприємство, яке буде згодом ліквідоване, водночас держава не може бути ліквідована.

Якими є наслідки дефолту

Як розповідає Пендзин, Україна в переддефолтному стані ще з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Отже, "частковий дефолт" нічого не означатиме для країни, бо макроекономічне фінансування від партнерів йде і без цього напряму.

Економіст Ярослав Жаліло зазначив ще раніше 24 Каналу, що основна частка коштів, які зараз є в Україні, це кошти суверенної допомоги – від Європейського Союзу та інших країн.

Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Незалежно від того, оголосять дефолт чи ні, ми не будемо позбавлені допомоги

Річ у тім, що стандартні механізми впливу дефолту не працюватимуть в Україні. Все через те, що зараз фінансова ситуація в країні побудована на абсолютно інших принципах. Відтак висновок такий: пересічний українець навряд чи відчує одразу наслідки дефолту.

Зверніть увагу! Серед негативних наслідків дефолту є ймовірний сплеск попиту на валюту, а це додатковий тиск на курс. Крім того, країна, у якій відбувся дефолт, повинна скорочувати бюджетний дефіцит: це або підвищувати надходження, або зменшувати видатки.