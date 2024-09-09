Насколько серьезно грозит Украине дефолт

Недавно в Украине отказались выполнять обязательств перед некоторыми кредиторами. Впрочем, нынешняя экономическая ситуация в стране несколько отличается от традиционных, а значит о полном дефолте говорить еще рано.

Действительно ли в Украине дефолт

Еще раньше в разговоре с 24 Каналом экономист Олег Пендзин рассказал, что Украина уже в частичном дефолте. Это подтверждает даже агентство от S&P Global Ratings, который понизило украинский рейтинг до "частично дефолтного".

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Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Мы официально отказались от обслуживания части нашего долга.

В Кабмине приняли постановление об остановке обслуживания обязательств Украины перед некоторыми кредиторами по кредитам и еврооблигациям, а также обязательства по ВВП-варрантам.

Впрочем Украина не отказалась от выполнения частичного обязательства по всем выпускам облигаций евробондов.

Что такое дефолт Это период, когда страна не может рассчитаться со своими долгами вовремя и в полном объеме. В то же время объединять банкротство и дефолт не стоит, ведь банкротства может потерпеть какое-то предприятие, которое будет впоследствии ликвидировано, одновременно государство не может быть ликвидировано.

Каковы последствия дефолта

Как рассказывает Пендзин, Украина в преддефолтном состоянии еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Итак, "частичный дефолт" ничего не будет означать для страны, потому что макроэкономическое финансирование от партнеров идет и без этого направления.

Экономист Ярослав Жалило отметил еще раньше 24 Каналу, что основная доля средств, которые сейчас есть в Украине, это средства суверенной помощи – от Европейского Союза и других стран.

Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Независимо от того, объявят дефолт или нет, мы не будем лишены помощи

Дело в том, что стандартные механизмы влияния дефолта не будут работать в Украине. Все потому, что сейчас финансовая ситуация в стране построена на совершенно других принципах. Поэтому вывод таков: рядовой украинец вряд ли почувствует сразу последствия дефолта.

Обратите внимание! Среди негативных последствий дефолта есть вероятный всплеск спроса на валюту, а это дополнительное давление на курс. Кроме того, страна, в которой произошел дефолт, должна сокращать бюджетный дефицит: это или повышать поступления, или уменьшать расходы.