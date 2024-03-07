Цифрові зарплати, пенсії та навіть закордонні платежі: в Україні тестуватимуть е-гривню

В Нацбанку заявили, що планують запустити відкрите тестування української е-гривні вже цьогоріч. Впровадження цифрової національної валюти сприятиме цифровізації української економіки.

Запуск е-гривні в Україні

Як розповів директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін виданню PaySpace Magazine, другий етап тестування е-гривні має стартувати у другій половині цього року.

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Тестування буде відкритим, а тому усі охочі зможуть взяти участь. Це:

банки,

небанківські фінансові установи,

їхні клієнти, які бажають протестувати функціональність е-гривні.

Нагадуємо, перше тестування електронної нацвалюти відбулося у 2018 році. Воно відбувалось у закритому середовищі й передбачало впровадження платформи "Електронна гривня", випуск в обіг обмеженої кількості цифрової гривні та тестування операцій з е-гривнею виключно працівниками НБУ.

За словами Поддєрьогіна, усі платіжні операції з е-гривнею під час тестування відбуватимуться на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде Національний банк.

Наразі ми здійснюємо пошук розробника технологічного рішення для реалізації пілотного проєкту. Під час тестування ми плануємо дослідити ефективність обраної технологічної платформи та зручність використання е-гривні для здійснення платіжних операцій, її переваги на практиці, що допоможе прийняти зважене рішення про доцільність широкомасштабного її випуску в Україні,

– додав голова Департаменту платіжних систем.

Що таке цифрова гривня

Впровадження е-гривні не стане заміною готівкової чи безготівкової форми гривні. Це стане лише доповненням до них.

Ще у січні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Всесвітньому економічному форумі у Давосі анонсував "масштабні пілоти" з використанням е-гривні у 2024 році від Національного банку України.

Що таке е-гривня Це електронна форма гривні, ключовим призначенням якої буде ефективне виконання всіх функцій грошей, доповнюючи готівкову та безготівкові форми.

Варто додати, що різниця між е-гривнею та безготівковою гривнею полягає, що друга так чи інакше доступна лише через готівкові операції, або через взаємодію банківських систем. А цифрова гривня жодним чином не пов'язана із традиційною банківською системою.

Цікаво, що міністр Федоров погодився стати першим, хто отримає заробітню плату в е-гривнях.

Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України Я планую стати першим тестувальником електронної гривні й почати отримувати в ній зарплату.

Варіанти використання е-гривні: