Цифровые зарплаты, пенсии и даже зарубежные платежи: в Украине будут тестировать е-гривну

В Нацбанке заявили, что планируют запустить открытое тестирование украинской е-гривны уже в этом году. Внедрение цифровой национальной валюты будет способствовать цифровизации украинской экономики.

Запуск е-гривны в Украине

Как рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин изданию PaySpace Magazine, второй этап тестирования е-гривны должен стартовать во второй половине этого года.

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Тестирование будет открытым, а потому все желающие смогут принять участие. Это:

банки,

небанковские финансовые учреждения,

их клиенты, желающих протестировать функциональность е-гривны.

Напоминаем, первое тестирование электронной нацвалюты состоялось в 2018 году. Оно происходило в закрытой среде и предусматривало внедрение платформы "Электронная гривна", выпуск в обращение ограниченного количества цифровой гривны и тестирование операций с е-гривной исключительно работниками НБУ.

По словам Поддерегина, все платежные операции с е-гривной во время тестирования будут происходить на единой технологической платформе, оператором которой будет Национальный банк.

Сейчас мы осуществляем поиск разработчика технологического решения для реализации пилотного проекта. Во время тестирования мы планируем исследовать эффективность выбранной технологической платформы и удобство использования е-гривны для осуществления платежных операций, ее преимущества на практике, что поможет принять взвешенное решение о целесообразности широкомасштабного ее выпуска в Украине,

– добавил глава Департамента платежных систем.

Что такое цифровая гривна

Внедрение е-гривны не станет заменой наличной или безналичной формы гривны. Это станет лишь дополнением к ним.

Еще в январе 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Всемирном экономическом форуме в Давосе анонсировал "масштабные пилоты" с использованием е-гривны в 2024 году от Национального банка Украины.

Что такое е-гривна Это электронная форма гривны, ключевым назначением которой будет эффективное выполнение всех функций денег, дополняя наличную и безналичные формы.

Стоит добавить, что разница между е-гривной и безналичной гривной заключается, что вторая так или иначе доступна только через наличные операции, или через взаимодействие банковских систем. А цифровая гривна никоим образом не связана с традиционной банковской системой.

Интересно, что министр Федоров согласился стать первым, кто получит заработную плату в е-гривнах.

Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины Я планирую стать первым тестировщиком электронной гривны и начать получать в ней зарплату.

Варианты использования е-гривны: