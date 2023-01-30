П'ять звичайних на п'ять енергоощадних: як подати заяву на обмін ламп

Через масові обстріли критичної інфраструктури України, ситуація з електропостачанням в країні суттєво погіршилася. Для зменшення дефіциту електроенергії в Дії запрацює програма з обміну ламп, яка має на меті допомогти зменшити споживання світла.

Нагадуємо, що з 1 лютого в Дії можна подати заяву на обмін 5 лампочок розжарювання на 5 LED-ламп.

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Про програму заощадження світла

що при заміні 50 мільйонів ламп розжарювання на нові енергоощадні зменшиться пікове навантаження на електромережі до 10%. Адже старі лампи використовують у 8 разів більше електроенергії, аніж сучасні.

На заклик президента Володимира Зеленського, Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою реалізується програма спільно з Європейським союзом, яка має на меті підтримати енергетичний фронт країни.

Дякую Європейському Союзу, який профінансував 30 мільйонів LED-ламп українцям. Окреме спасибі — уряду Франції за додаткові 5 мільйонів. Вистоїмо разом,

– написав Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Старт програми розпочався наприкінці січня. Обміняти звичайні лампи можна на Укрпошті у всіх обласних центрах та великих містах. Однак, у селах LED-лампи з'являться лише наприкінці лютого.

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Як подати заявку: два способи

Перший спосіб – передзамовлення в Дії;

Для цього вам потрібно авторизуватися в Дії. Знайти у меню Послуги та обрати Обмін лампочок. Далі потрібно вказати контактний номер телефону, відділення Укрпошти, в якому хочете забрати лампочки та тип й кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати (наприклад: 3 типу Е14, 2 типу Е27).

Другий спосіб – для тих, у кого немає Дії;

Після підтвердження заяви лампи зберігатимуться у відділенні пошти

Не обов'язково робити передзамовлення. Можна просто звернутися у відділенні Укрпошти та обміняти там лампи. Не забудьте при цьому свого паспорта, податкового номеру та ламп. Якщо LED-лампи будуть в наявності — їх одразу ж замінять.

Але пам'ятайте, щоб гарантовано отримати лампи для обміну у відділенні Укрпошти, треба подати заяву через застосунок Дія.