П'ять звичайних на п'ять енергоощадних: як подати заяву на обмін ламп
Джерело:Дія
Через масові обстріли критичної інфраструктури України, ситуація з електропостачанням в країні суттєво погіршилася. Для зменшення дефіциту електроенергії в Дії запрацює програма з обміну ламп, яка має на меті допомогти зменшити споживання світла.
Нагадуємо, що з 1 лютого в Дії можна подати заяву на обмін 5 лампочок розжарювання на 5 LED-ламп.
До теми LED лампи та свідомий підхід: як ефективно економити на електроенергіїЗверніть увагу, що при заміні 50 мільйонів ламп розжарювання на нові енергоощадні зменшиться пікове навантаження на електромережі до 10%. Адже старі лампи використовують у 8 разів більше електроенергії, аніж сучасні.
Про програму заощадження світла
На заклик президента Володимира Зеленського, Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою реалізується програма спільно з Європейським союзом, яка має на меті підтримати енергетичний фронт країни.
Дякую Європейському Союзу, який профінансував 30 мільйонів LED-ламп українцям. Окреме спасибі — уряду Франції за додаткові 5 мільйонів. Вистоїмо разом,
– написав Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.
Старт програми розпочався наприкінці січня. Обміняти звичайні лампи можна на Укрпошті у всіх обласних центрах та великих містах. Однак, у селах LED-лампи з'являться лише наприкінці лютого.
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Як подати заявку: два способи
- Перший спосіб – передзамовлення в Дії;
Для цього вам потрібно авторизуватися в Дії. Знайти у меню Послуги та обрати Обмін лампочок. Далі потрібно вказати контактний номер телефону, відділення Укрпошти, в якому хочете забрати лампочки та тип й кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати (наприклад: 3 типу Е14, 2 типу Е27).Після підтвердження заяви лампи зберігатимуться у відділенні пошти до 5 днів.
- Другий спосіб – для тих, у кого немає Дії;
Не обов'язково робити передзамовлення. Можна просто звернутися у відділенні Укрпошти та обміняти там лампи. Не забудьте при цьому свого паспорта, податкового номеру та ламп. Якщо LED-лампи будуть в наявності — їх одразу ж замінять.
Але пам'ятайте, щоб гарантовано отримати лампи для обміну у відділенні Укрпошти, треба подати заяву через застосунок Дія.