Курс долара зростає: що відбувається на валютному ринку в середині вересня

Більшу частину минулого тижня вартість долара на готівковому ринку утримувалася у дуже вузькому коридорі 41,40 – 41,50 гривень за долар. Проте на фоні зниження котирувань на міжбанку, курс і тут у п’ятницю опустився до 40,35 гривні за долар.

Що відбувалося на ринку валют

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько зазначає, що на початку минулого тижня під тиском підвищеного попиту, як з боку фізичних осіб, так і з боку бізнесу, котирування на міжбанку доволі динамічно зростали. Збільшення відбувалось, зокрема, через масовані виплати зарплат українцям.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank За перші два дні гривня у безготівковому сегменті втратила понад 30 копійок: курс збільшився з 40,04 гривень за долар до 40,35 гривень за долар. Додатковим чинником тиску на гривню на початку тижня був вихідний понеділок в США, через що угоди на міжбанку укладалися на умовах ТОМ, тобто з поставкою валюти на наступний день.

Золотько зазначає, що на цьому фоні у вівторок обсяг торгів тут відчутно зріс, перевищивши позначку 220 мільйонів доларів. Вже починаючи з середи попит на валюту на міжбанку почав вщухати. Відтак, вже наприкінці торгової сесії четверга котирування повернулися на рівні ранка понеділка.

У п’ятницю надвечір на міжбанку пропозиція валюти навіть переважала попит. На цьому фоні котирування опустилися нижче позначки 41 гривень за долар до 40,91 гривні за долар,

– зазначає Золотько.

Банкірка уточнює, що вперше за останні чотири тижні НБУ навіть купував валюту до резервів – 0,6 мільйона доларів. Це найбільший показник від початку липня.

Якою буде ситуація на ринку валют на цьому тижні