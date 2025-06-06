Колапс у Києві: скільки сьогодні коштуватиме доїхати з Лівого на Правий берег

В ніч на 6 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Постраждало багато українських міст, зокрема і столиця.

Чому у Києві транспортний колапс

Через обстріл росіян було пошкоджено колії та кабелі червоної гілки метро. Йдеться про територію між станціями "Дарниця" та "Лівобережна", повідомляє 24 Канал.

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Станом на тепер, поїзди курсують лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна".

Зауважте! Місцева влада постаралась виправити ситуацію. Між "Лісовою" та "Арсенальною" запустили дублюючий автобусний маршрут №1М.

Пересуватися по червоній гілці дуже важко. Люди стоять у величезних чергах, аби сісти на транспорт. Дехто вирішив викликати таксі, щоб не втрачати час і був вражений розцінками. Вартість поїздок виросла в рази.

Наприклад, аби доїхати через з "Лісової" до "Арсенальної", потрібно витратити у Bolt орієнтовно – 430 гривень:



Скільки коштує доїхати з "Лісової" до "Арсенальної" зараз / Скриншот з застосунку Bolt

Uklon приблизно – 333 гривні:



Яка ціна таксі з "Лісової" до "Арсенальної" зараз / Скриншот з застосунку Uklon

З "Арсенальної" до "Академмістечка", якщо викликати машину через Bolt, доведеться витратити орієнтовно – 496 гривень:



Скільки коштує доїхати з "Арсенальної" до "Академмістечка"/ Скриншот з застосунку Bolt

Uklon, орієнтовно – 360 гривень:



Яка вартість таксі з "Арсенальної" до "Академмістечка" / Скриншот з застосунку Uklon

В центр дістатися теж не легко. З "Лісової" до "Хрещатика" можна доїхати за приблизно – 442 гривні через Bolt:



Як змінилась вартість таксі з "Лісової" до "Хрещатика" / Скриншот з застосунку Bolt

Через Uklon – приблизно 377 гривень:



Вартість таксі з "Лісової" до "Хрещатика"/ Скриншот з застосунку Uklon

Для порівняння, з "Позняків" до "Хрещатика" доїхати коштує у Bolt – 344 гривні:



Яка вартість таксі з "Позняків" до "Хрещатика" / Скриншот з застосунку Bolt

В Uklon орієнтовно – 371 гривня.



Скільки коштує викликати таксі з "Позняків" до "Хрещатика" / Скриншот з застосунку Uklon

Зверніть увагу! Ціни вказані на момент написання публікації і можуть змінюватись залежно від обставин. Зокрема, погодних умов.