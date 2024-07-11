Куди підуть кошти з першого траншу від заморожених активів Росії: пояснив Умєров

Україна отримає перший транш у розмірі близько 1,5 мільярда євро з прибутку від заморожених активів Росії. Відтак, вже вирішено на які сфери спрямують кошти.

На що спрямують кошти від прибутків

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся у Вашингтоні з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем. Під час зустрічі було обговорено питання використання коштів з прибутків від заморожених російських активів.

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Йдеться про першу чималу суму у 1,4-1,5 мільярда євро, що буде спрямована на потреби оборони України.

Рустем Умєров Міністр оборони України Хочу подякувати ЄС за важливе рішення щодо використання прибутків із заморожених активів РФ. 21 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення направити 90% відсотків від заморожених активів РФ до Ukraine Assistance Fund, що є частиною European Peace Facility. Ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони України.

Україна та ЄС вже обговорили напрямки використання коштів з першого траншу. Таким чином, пріоритетними стануть:

боєприпаси;

засоби ППО;

підтримка українських виробників.

! За словами очільника оборонного відомства, відсотки від заморожених активів Росії щорічно складатимуть приблизно 2,5-3 мільярди євро.