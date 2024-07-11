На что направят средства от прибыли
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Вашингтоне с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Во время встречи обсуждались вопросы использования средств из доходов от замороженных российских активов.
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Речь идет о первой немалой сумме в 1,4-1,5 миллиарда евро, что будет направлена на нужды обороны Украины.
Хочу поблагодарить ЕС за важное решение по использованию доходов с замороженных активов РФ. 21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% процентов от замороженных активов РФ в Ukraine Assistance Fund, что является частью European Peace Facility. Эти средства будут направлены на нужды обороны Украины.
Украина и ЕС уже обсудили направления использования средств из первого транша. Таким образом, приоритетными станут:
- боеприпасы;
- средства ПВО;
- поддержка украинских производителей.