Пишний розповів, який фактор загрожує курсу гривні

Загрозу для курсу національної валюти створює надлишок гривні на валютному ринку. Тому надрукована ліквідність не має перетекти у долари.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, наразі українська економіка має надлишок ліквідності через емісію минулого року, що створює небезпеку для гривні.

Українська економіка має колосальний профіцит ліквідності спричиненого фінансуванням бюджету війни. Лише НБУ за минулий рік надрукував для бюджету 400 мільярдів гривень. І уся ця ліквідність наразі створює навіс, який загрожує курсовій стабільності,

— сказав він.

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Тому необхідно контролювати цю гривневу масу, заохочуючи людей тримати гроші в банківській системі. Для цього депозитні ставки мають стати більш привабливими. В цьому зацікавлений насамперед НБУ.

Бо якщо вам пропонують вклад у 10% річних, а інфляція 26%, ви думаєте: Та, навіщо мені цей депозит, мороки більше, ніж прибутку. Але коли роблять пропозицію на рівні 20% — замислитеся і залишите гроші в банку,

— вважає голова Нацбанку.

Він додає, що цей меседж від регулятора мають почути комерційні банки, адже вирішення цього питання вплине на стійкість національної валюти.

Більше не буде такого, що банки отримують значні прибутки у неринковий спосіб і при цьому не пропонують достатньо високі ставки за депозитами. Національний банк вживає достатньо жорсткі заходи для цього та має додаткові важелі впливу. Ми хочемо, щоб банки усвідомили, що вони також відповідають як за захист коштів населення і бізнесу, так і за збереження довіри до національної валюти,

— сказав Пишний.

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