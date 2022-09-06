За інформацією, яку НБУ надав 24 каналу, станом на 1 вересня в Україні надруковано 285 мільярдів гривень.

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Цифри "друкованих" грошей

Найбільшу кількість грошей НБУ надрукував у період червня – це 105 мільярдів гривень.

У березні – 20 мільярдів гривень;

У квітні та травні – по 50 мільярдів гривень;

У червні – 105 мільярдів гривень;

У липні та серпні – по 30 мільярдів гривень.

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Думки експертів щодо друку коштів

Як розповів 24 каналу Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Libertex Group, неконтрольовану чи активну емісію розглядають як зло в умовах ринкової економіки.

Андрій Шевчишин Керівник відділу аналітики Libertex Group Але в умовах війни це часом залишається єдиним варіантом підтримки економіки. Практично всі країни у стані війни здійснювали емісію.

За словами експерта, об’єми майбутньої емісії прогнозувати важко – багато залежатиме від того, як перераховуватимуться бюджетні видатки. Якщо видатки залишатимуться на нинішньому рівні, то об’єми емісії будуть зростати.

Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, каже, що емісійне фінансування, на відміну від міжнародної фінансової допомоги, досить швидке. Від моменту ініціювання до надходження коштів може пройти менше доби.

Тож воно допомагає швидко закривати розриви ліквідності уряду, коли такі виникають. Жодне інше джерело не дає такої можливості,

– додає Віталій Ваврищук.

Проте заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса у коментарі 24 каналу розповідає, що немає жодних аргументів "за" емісійне фінансування дефіциту бюджету, окрім необхідності, від безвиході.

Емісія призводить до збільшення тиску на національну валюту. Це, своєю чергою, негативно впливає на бізнес. Задля утримання курсу гривні державі, наприклад, доводиться вдаватися до непопулярних з точки зору бізнесу заходів, наприклад запровадження валютних обмежень чи додаткових валютних зборів.

Що буде з курсом гривні

Курс гривні з великою ймовірністю може продовжити спадну динаміку до кінця року. Є декілька факторів, які впливатимуть на курс:

Емісійне фінансування дефіциту бюджету , тобто внаслідок "друку грошей". На тлі того, що Національний банк підняв облікову ставку до 25%, Міністерство фінансів не поспішає поміняти ставку для залучення коштів на вільному ринку. Тому кошти в бюджет залучаються виключно шляхом викупу державних облігацій Національним банком, пояснює керівник відділу аналітики Libertex Group Андрій Шевчишин.

, тобто внаслідок "друку грошей". На тлі того, що Національний банк підняв облікову ставку до 25%, Міністерство фінансів не поспішає поміняти ставку для залучення коштів на вільному ринку. Тому кошти в бюджет залучаються виключно шляхом викупу державних облігацій Національним банком, пояснює керівник відділу аналітики Libertex Group Андрій Шевчишин. Міжнародна фінансова допомога . Вона надходить дуже повільно. Три мільярди доларів фінансової допомоги від США, які нещодавно надійшли в бюджет України, – це найбільша сума за останній період.

. Вона надходить дуже повільно. Три мільярди доларів фінансової допомоги від США, які нещодавно надійшли в бюджет України, – це найбільша сума за останній період. Не варто чекати сезонного збільшення об’ємів імпорту . Крім того, зменшення доходів населення пригнічує попит на імпортні товари. Ці фактори сприятимуть укріпленню гривні, а точніше, це унеможливлюватиме коливання курсу гривні, спричинені панічними або спекулятивними настроями.

. Крім того, зменшення доходів населення пригнічує попит на імпортні товари. Ці фактори сприятимуть укріпленню гривні, а точніше, це унеможливлюватиме коливання курсу гривні, спричинені панічними або спекулятивними настроями. Загальний ріст цін . Інфляція продовжує зростати. Певний пік вже пройдено. Але зараз ситуація залежатиме, зокрема, від цін на енергоносії та можливого введення додаткових зборів на імпорт чи купівлю валюти, що може дати новий поштовх до росту інфляції.

. Інфляція продовжує зростати. Певний пік вже пройдено. Але зараз ситуація залежатиме, зокрема, від цін на енергоносії та можливого введення додаткових зборів на імпорт чи купівлю валюти, що може дати новий поштовх до росту інфляції. Важливий фактор – воєнні ризики, можливі ворожі удари по енергетичній інфраструктурі в опалювальний період. Їх спрогнозувати майже неможливо.

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