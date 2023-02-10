В російському Фонді нацдобробуту до кінця року скоротиться до нуля частка євро. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Нагадуємо, що Фонд нацдобробуту Росії – це антикризовий фонд влади Росії. Він наповнювався нафтогазовими доходами країни. Частина коштів також входить до золотовалютних резервів. Ще у вересні 2022 року Фонд зменшився на 1 трильйон рублів.

Євро скоротиться до нуля

Сам заступник міністра фінансів країни-агресорки повідомив, що євро буде обнулене вже до кінця 2023 року. Також він зазначив, що таким чином Мінфін Росії нібито поступово призводитиме Фонд до нової структури.

Зверніть увагу, що ще у 2021 році долар був виключений зі складу валют Фонду. А у 2023 році там не буде європейської валюти.

До слова, на початку лютого на рахунках Фонду було розміщено понад 10 мільярдів євро.

Фонд не врятує російську економіку

Як розповідає 24 Каналу фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетман, цей спеціальний фонд росіяни наповнювали грошима зі світових продажів нафти та газу. Проте зараз така можливість у них майже зникла, адже санкції щодо обмеження нафти та нафтопродуктів з Росії серйозно вдарили по бюджету агресорки.

Він становить близько 10 трильйонів рублів. Проте коштів з нього однаково не вистачатиме, бо він вже суттєво тане,

– додає економіст.

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