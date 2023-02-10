В російському Фонді нацдобробуту до кінця року скоротиться до нуля частка євро. Про це пишуть російські ЗМІ.
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Євро скоротиться до нуля
Сам заступник міністра фінансів країни-агресорки повідомив, що євро буде обнулене вже до кінця 2023 року. Також він зазначив, що таким чином Мінфін Росії нібито поступово призводитиме Фонд до нової структури.
До слова, на початку лютого на рахунках Фонду було розміщено понад 10 мільярдів євро.
Фонд не врятує російську економіку
Як розповідає 24 Каналу фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетман, цей спеціальний фонд росіяни наповнювали грошима зі світових продажів нафти та газу. Проте зараз така можливість у них майже зникла, адже санкції щодо обмеження нафти та нафтопродуктів з Росії серйозно вдарили по бюджету агресорки.
Він становить близько 10 трильйонів рублів. Проте коштів з нього однаково не вистачатиме, бо він вже суттєво тане,
– додає економіст.
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- Дефіцит федерального бюджету Росії збільшився і становив у грудні 2022 року рекордні 56 мільярдів доларів, пише Bloomberg.
- За розрахунками Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря Кремль втрачає 172 мільйонів доларів щодня завдяки ліміту цін на нафту. А після 5 лютого недоотримуватиме по 280 мільйонів доларів щодня.
- За прогнозами аналітиків з KSE, через такі санкції у 2023 році реальний ВВП Росії скоротиться на 6,1%, а у 2024 році економіка країни-агресорки буде меншою на 15%.