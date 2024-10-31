Нові умови бронювання, реформа МСЕК та виплати за інвалідністю: що зміниться з 1 листопада

Жовтень запамʼятався українцям двома резонансними подіями: призупиненням бронювання та стартом реформи МСЕК. Це викликало питання у багатьох українців щодо чинного бронювання та продовження виплат по інвалідності під час реформи. Що чекатиме на українців у листопаді з виплатами, тарифами та правилами дорожнього руху — читайте в матеріалі 24 Каналу.

Зміна умов бронювання у листопаді

В Україні до 15 листопада проведуть аудит критичних підприємств, яким цей статус надали органи місцевого самоврядування. При цьому бронювання для громадян не планують зупиняти.

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Попри це, вже з 20 жовтня бронювання призупинили через застосунок "Дія". А вже 26 жовтня стало відомо, що уряд обговорює зміни до постанови №76, яка регулює порядок бронювання військовозобов'язаних.

Цікаво! Уже в перші дні перевірки урядова комісія виявила близько 40 тисяч випадків бронювання з порушеннями. Зокрема, 24 жовтня ДБР повідомило про підозру керівнику Тернопільського ТЦК, а у трьох працівників Голосіївського ТЦК виявили понад 1,2 мільйона доларів, 45 000 євро та 11 елітних авто, кожне з яких коштує приблизно 100 000 доларів.

Ось які пропозиції щодо змін наразі обговорюються:

Підприємства, де середня зарплата працівників не перевищує 19 000 гривень на місяць – не зможуть отримати статус критично важливих . За оцінками, це дозволить додатково поповнити бюджет на мільярди гривень щомісяця. Компанії також повинні будуть надавати щомісячну звітність про зарплати.

. За оцінками, це дозволить додатково поповнити бюджет на мільярди гривень щомісяця. Компанії також повинні будуть надавати щомісячну звітність про зарплати. Право обласних військових адміністрацій надавати статус критично важливих може бути обмежено : або їм його скасують, або такі рішення прийматимуться спільно з територіальними центрами комплектування (ТЦК).

: або їм його скасують, або такі рішення прийматимуться спільно з територіальними центрами комплектування (ТЦК). Квоту на заброньованих працівників на критично важливих підприємствах можуть знизити. Наприклад, у сфері оборони та енергетики: зі 100% до 70–90%.

Втім, урядовці поки не дійшли згоди щодо жодного з варіантів.

Ці зміни мають між собою узгодити Мінекономіки та Міноборони, але поки відомства не можуть домовитись. Схоже, рішення буде прийматись на вищому рівні, не виключено, що президентом Володимиром Зеленським,

– повідомив співрозмовник в КМУ.

Чи вплине реформа МСЕК на виплати по інвалідності

Міністерство соціальної політики запевняє, що реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не вплине на розмір пенсій, які отримують люди з інвалідністю. Виплати продовжуватимуться для всіх, хто їх отримує, навіть після впровадження змін у системі МСЕК.

Нагадаємо! Розформування МСЕК стало наслідком корупційного скандалу, пов'язаного з присвоєнням статусу інвалідності прокурорам. Зокрема, у жовтні затримали керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу та її сина за незаконне збагачення. Відповідно, Президент України Володимир Зеленський заявив про повний аудит пенсій та інших виплат для посадовців, які оформили собі статус інвалідності.

Водночас Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович наголосила, що всі громадяни, які отримують пенсії по інвалідності, продовжать їх отримувати після реформи. Також для осіб із серйозними втратами здоров'я та втратою працездатності страхові виплати лише зростуть.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Реформа соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність, покликана посилити підтримку тих, хто отримав травмування чи шкоду здоровʼю; пришвидшити надання такої підтримки; зменшити бюрократію, та зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою, і зручною для громадян.

Відтак, право на пенсію у листопаді визначається групою інвалідності, віком та страховим стажем. Для осіб з інвалідністю І групи стаж коливається від 1 до 10 років, тоді як для ІІ та ІІІ груп він становить від 1 до 14 років.

Розмір пенсії по інвалідності в Україні визначається у відсотках від пенсії за віком, залежно від групи:

І група – 100%;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Відповідно, у 2024 році мінімальні розміри пенсій по інвалідності становлять:

І група – 2 760 гривень;

ІІ група – 2 520 гривень;

ІІІ група – 2 093 гривень.

Хто ризикує втратити пенсію по інвалідності у листопаді Скасування або перегляд статусу інвалідності можливе у разі виявлення помилок чи зловживань, наприклад, підроблених діагнозів чи неправомірного отримання пільг. Проте ризик втрати статусу для осіб з I групою залишається низьким, оскільки вони вважаються повністю непрацездатними та потребують постійного догляду, що також стосується військовослужбовців і осіб з інвалідністю внаслідок війни чи з дитинства.

Оподатковування зарплат "по-новому"

Як відомо, заробітна плата за жовтень буде оподатковуватись за ставкою 1,5%. Втім, уже у листопаді можна очікувати на застосування нового військового збору у розмірі 5%.

Станом на ранок 30 жовтня Президент України не підписав законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану".

Річ у тім, що згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Закону, він набирає чинності з наступного дня після його опублікування. Отже, якщо Президент підпише його сьогодні, 30 жовтня, а публікація відбудеться завтра, то чинність закону розпочнеться з 1 листопада.

Ціни на електроенергію для бізнесу зростуть

З 1 листопада 2024 року в Україні планується підвищення цін на електроенергію для бізнесу. У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики (НКРЕКП), ще наприкінці вересня оголосили про можливе підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу.

З чим повʼязане зростання тарифів для бізнесу Зростання тарифів зумовлено зниженням ринку збалансування енергосистеми та необхідністю забезпечення ліквідності після атак на критичну інфраструктуру. Запропоновано підвищити тарифи на ринку "на добу вперед" та внутрішньодобовому ринку, а також сприяти вирівнюванню цін на імпорт електроенергії. Ціни для побутових споживачів залишаться незмінними.

Зокрема, НКРЕКП запропонувала встановити граничні ціни на ринку на добу наперед та на внутрішньодобовому ринку для періоду з 11:00 до 17:00 (5,6 тисячі гривень за мегават-годину) на рівні ранкового піка – 6,9 тисячі гривень за мегават-годину. Відтак:

1 жовтня регулятор затвердив проєкт постанови НКРЕКП щодо граничних цін на ринку на добу наперед, внутрішньодобовому та балансувальному ринку, ініціювавши процедуру перегляду граничних цін у цих сегментах.

9 жовтня відбулися відкриті обговорення, щоб всі зацікавлені учасники ринку могли висловити свої пропозиції та зауваження. Про результати цих обговорень НКРЕКП наразі не повідомляла.

Згідно з цими пропозиціями, граничні ціни повинні виглядати наступним чином:

з 00:00 до 07:00 – 5,6 тисячі гривень за мегават-годину (незмінно);

з 07:00 до 17:00 – 6,9 тисячі гривень за мегават-годину (раніше з 07:00 до 11:00 – 6,9 тисячі гривень за мегават-годину, з 11:00 до 17:00 – 5,6 тисячі гривень за мегават-годину);

з 17:00 до 23:00 – 9 тисяч гривень за мегават-годину (також незмінно);

з 23:00 до 24:00 – 6,9 тисячі гривень за мегават-годину (незмінно).

Зауважте! Мінімальний граничний тариф залишиться на рівні 10 гривень за мегават-годину. А на балансувальному ринку максимальні граничні ціни не підлягають змінам.

Що буде із тарифами під час опалювального сезону

Під час воєнного стану деякі тарифи на комунальні послуги залишаються незмінними завдяки урядовому мораторію. Це стосується цін на централізоване теплопостачання, газ і гарячу воду. Проте, на інші тарифи мораторій не поширюється, тому змін у найближчий місяць не очікується.

Світло

З літа українці платять за електроенергію 4,32 гривні за кіловат-годину. Для власників двозонних лічильників з 23:00 до 07:00 тариф становить 2,16 гривні за кіловат години.

Зауважте! Також знижений тариф 2,64 гривні за кіловат-годину передбачений для домогосподарств, які обігрівають приміщення електроопалювальними приладами. Однак, за умови, що їхнє споживання не перевищує 2 000 кіловатів на місяць. Цей тариф діє до 30 квітня 2025 року.

Холодна вода

Вартість холодного водопостачання у великих містах регулюється Національною комісією з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Попри спроби підвищити тарифи, вони залишаються на рівні до початку повномасштабної війни. Однак, абонентська плата за послуги водоканалів може змінюватися.

Що буде із тарифами на воду у маленьких містах У невеликих містах тарифи затверджують місцеві органи влади, і тут ціни можуть зростати. Наприклад, у Болградській громаді на Одещині з 1 листопада планується друге підвищення цін на холодне водопостачання та водовідведення. Зокрема, у Володимир-Волинській громаді також зросте ціна за куб холодної води.

Тепло

Вартість централізованого теплопостачання зафіксована до закінчення воєнного стану і ще на пів року після його скасування. Навіть без підвищення, плата за тепло займатиме велику частку у платіжках українців.

Опалювальний сезон в Україні розпочався ще 15 жовтня. Зокрема, у Києві, Вінниці, Чернігові, Хмельницькому, Луцьку, Володимирі, Житомирі, Ужгороді, Черкасах, Сумах, Рівному, Тернополі та Львівській області. Втім, першими тепло отримали лікарні, школи, дитячі садки та інші заклади соціальної сфери.

Що стосується житлових будинків, опалення планують підключати, коли середньодобова температура на вулиці опуститься нижче +8°C протягом трьох днів, і якщо прогнозується подальше похолодання.

Газ

Уряд заявив, що тарифи на газ для побутових споживачів залишаться незмінними щонайменше до 30 квітня 2025 року. 98% українців користуються послугами НАК "Нафтогаз" за фіксованим тарифом 7,96 гривні за кубічний метр. У інших постачальників ціни не перевищують 9,9 гривні за кубометр.

Цікаво! Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов зауважив, що компанія планує пережити зиму 2024-2025 років на українському газі. А газ, куплений за кордоном на кредит ЄБРР, слугуватиме резервом.

Чи продовжать нараховувати субсидії з 1 листопада

Більшість отримувачів субсидій на житлово-комунальні послуги отримуватимуть компенсацію від держави й у листопаді. Якщо документи на субсидію подані до 30 листопада 2024 року, то компенсація буде призначена з початку опалювального періоду; якщо після 1 грудня – з місяця звернення.

Зауважте! Згідно з даними Пенсійного фонду, субсидії на опалювальний сезон автоматично продовжили до 30 квітня 2025 року для всіх отримувачів, навіть якщо влітку вони мали "нульову" субсидію. Подати документи на субсидію у листопаді потрібно лише в тих випадках, якщо вона оформлюється вперше, змінився склад родини або доходи.

ВПО також можуть отримати житлову субсидію у листопаді. Для її оформлення, крім стандартного пакета документів (заява, декларація про доходи всіх членів домогосподарства, паспортні дані, ІПН), потрібно надати довідку про статус ВПО. Щобільше, субсидія для переселенців призначається за місцем фактичного проживання, тому укладення договору оренди житла не є обов'язковим.

Кому можуть призначити субсидію у листопаді Субсидії призначаються домогосподарствам, які сплачують за комунальні послуги більше, ніж їхній обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства залежно від середньомісячного доходу на одну особу. А оформити її можна в органах ПФУ, ЦНАПах або онлайн – через портал "Дія", портал електронних послуг ПФУ чи в мобільному додатку Пенсійного фонду.

НБУ розпочне вилучення банкнот

Національний банк України з 1 листопада 2024 року розпочне вилучення банкнот номіналом 50 та 200 гривень. Банкноти старого зразка будуть поступово замінювати на купюри нового покоління, які випустили з 2014 року. Ці нові купюри є сучаснішими та мають кращий рівень захисту.

Зауважте! Банкноти старого зразка залишаться законним платіжним засобом в Україні.

НБУ вилучить з обігу гривні старого зразка / Скриншот НБУ

При цьому, громадянам не потрібно окремо обмінювати старі банкноти. Процес заміни проходитиме поступово, без впливу на готівкові операції. Втім, починаючи з листопада, решту готівки видаватимуть виключно купюрами нового покоління.

Нові правила перетину кордону з ЄС

Уже з 10 листопада ЄС змінює правила перетину кордону. Відтак, під час перетину більше не ставитимуть штампи у паспорти. Натомість це замінять на сканування обличчя та відбитків пальців, повідомили в Кабінеті Міністрів України.

З чим повʼязанні нові правила перетину кордону з ЄС Нові правила пов'язані з впровадженням нової ІТ-системи EES (Entry/Exit System) на кордонах ЄС, яка автоматично реєструватиме в’їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони, включаючи українців, незалежно від наявності візи чи безвізу.

В українському уряді підкреслили, що безвізовий режим залишається в силі, а нові збори не запроваджуються. Змінюється лише підхід до перевірки документів.

Перш за все, безвіз не скасовується. Жодних додаткових зборів зараз не запроваджують, а змінюють підхід до перевірки документів,

– наголошують в українському уряді.

Зміна правил вʼїзду до ЄС / Інфографіка – КМУ

ПДР переходять на зимовий період з 1 листопада

З 1 листопада на всіх дорогах міст України швидкість руху буде обмежена до 50 кілометрів на годину. У тих місцях, де раніше дозволяли їхати до 80 кілометрів на годину, дорожні знаки змінять. Про це повідомив у ефірі телемарафону перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Правила дорожнього руху не змінюються – вони переходять на зимовий період. Пункт ПДР 12.8 існує вже давно й можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період там передбачена. Тобто 80 кілометрів на годину на літній період. Цей період зараз закінчується і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні,

– пояснив Білошицький.

Білошицький також нагадав, що за дотриманням швидкісного режиму слідкують більш як 300 камер і близько 200 приладів TruCAM, які патрульні використовують для контролю швидкості.