Зміни у пенсіях: які нововведення чекають пенсіонерів у 2025 році

У 2025 році українських пенсіонерів, як нинішніх, так і майбутніх, очікують кілька важливих змін, які наберуть чинності з 1 січня. Зміни стосуються умов нарахування пенсій, надбавок та вимог до стажу.

Три ключові зміни для пенсіонерів

Серед найбільших змін – зменшення пенсій, що перевищують встановлений законом максимум, а також збільшення необхідного стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Збільшення стажу для виходу на пенсію

З наступного року для отримання пенсії в 60 років потрібно буде мати 32 роки стажу замість 31 року, що є зараз.

Зменшення розміру пенсій

Пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, будуть зменшені. Частина виплат, що перевищує 23 610 гривень, буде урізана до кінця воєнного стану.

Списання коштів з карток

У деяких переселенців можуть списати всі кошти з пенсійних карток, якщо протягом останніх 12 місяців вони не здійснювали жодних транзакцій або не пройшли ідентифікацію.

Зменшення надбавок

Під час воєнного стану пенсіонери, які не працюють і постійно проживають у чорнобильських зонах обов’язкового відселення та зоні гарантованого добровільного відселення, отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2 361 гривні. Ця надбавка буде значно меншою, ніж ті, що виплачуються за судовими рішеннями.

Це стосуватиметься лише тих, хто проживав або працював у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року. Для тих, хто виїхав з цих територій або переїхав до них після аварії на Чорнобильській АЕС, доплата не надаватиметься.

До слова! У рамках реформи пенсійної системи, що передбачає введення пенсійних балів, планується також створення накопичувальної пенсії. Після багатьох років обіцянок уряд обіцяє, що система накопичувальних пенсій почне діяти не раніше 2026 року і не буде торкатися нинішніх пенсіонерів.