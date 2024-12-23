Три ключевых изменения для пенсионеров
Среди самых больших изменений – уменьшение пенсий, превышающих установленный законом максимум, а также увеличение необходимого стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".
Читайте также Часть пенсионеров сможет не платить за коммунальные услуги
- Увеличение стажа для выхода на пенсию
Со следующего года для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь 32 года стажа вместо 31 года, что есть сейчас.
- Уменьшение размера пенсий
Пенсии, которые превышают 10 прожиточных минимумов, будут уменьшены. Часть выплат, превышающая 23 610 гривен, будет урезана до конца военного положения.
- Списание средств с карточек
У некоторых переселенцев могут списать все средства с пенсионных карточек, если в течение последних 12 месяцев они не совершали никаких транзакций или не прошли идентификацию.
Уменьшение надбавок
Во время военного положения пенсионеры, которые не работают и постоянно проживают в чернобыльских зонах обязательного отселения и зоне гарантированного добровольного отселения, будут получать надбавку к пенсии в размере 2 361 гривны. Эта надбавка будет значительно меньше, чем те, выплачиваемые по судебным решениям.
Это будет касаться только тех, кто проживал или работал в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года. Для тех, кто выехал из этих территорий или переехал к ним после аварии на Чернобыльской АЭС, доплата не будет предоставляться.
К слову! В рамках реформы пенсионной системы, предусматривающей введение пенсионных баллов, планируется также создание накопительной пенсии. После многих лет обещаний правительство обещает, что система накопительных пенсий начнет действовать не раньше 2026 года и не будет касаться нынешних пенсионеров.