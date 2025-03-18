Коли українцям доведеться платити за перетин кордону

З 2025 року громадянам України, які планують подорож до Польщі, необхідно буде оформити спеціальний дозвіл ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей). Ця обов'язкова вимога стосуватиметься близько 60 країн, що мають безвізовий режим з ЄС.

Скільки доведеться платити українцям

Оформлення дозволу коштуватиме 7 євро (приблизно 316 гривень за актуальним курсом). ETIAS буде дійсним протягом трьох років або до закінчення строку дії закордонного паспорта, повідомляє 24 Канал з посиланням на ETIAS.COM.

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Збір за перетин кордону не потрібно платити громадянам, яким не виповнилося 18 років, а також тим, кому понад 70 років.

Щоб отримати дозвіл, необхідно:

Сплатити збір у розмірі 7 євро.

Заповнити електронну анкету на офіційному сайті або в мобільному застосунку ETIAS. У анкеті треба вказати особисті дані, номер і серію паспорта, країну першого в'їзду (в такому випадку Польща) та відповісти на питання щодо стану здоров’я, судимостей і попередніх поїздок.

Дочекатися підтвердження заявки. Зазвичай обробка заявки займає кілька хвилин, але в окремих випадках може тривати до 30 днів, якщо потрібен додатковий аналіз.

Зауважте! Рекомендується подавати заявку щонайменше за 96 годин до запланованої дати в'їзду до ЄС. Бронювати квитки та готелі варто після підтвердження дозволу на в'їзд.

Мета та зміни в системі ETIAS

Система ETIAS має на меті посилити безпеку в ЄС, проводячи попередній контроль мандрівників з безвізових країн. Процедура оформлення досить проста, що дозволить українцям легко подорожувати Європою, дотримуючись нових правил.