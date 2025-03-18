Сколько придется платить украинцам

Оформление разрешения будет стоить 7 евро (примерно 316 гривен по актуальному курсу). ETIAS будет действительным в течение трех лет или до окончания срока действия загранпаспорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на ETIAS.COM.

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Сбор за пересечение границы не нужно платить гражданам, которым не исполнилось 18 лет, а также тем, кому более 70 лет.

Чтобы получить разрешение, необходимо:

Оплатить сбор в размере 7 евро.

Заполнить электронную анкету на официальном сайте или в мобильном приложении ETIAS. В анкете надо указать личные данные, номер и серию паспорта, страну первого въезда (в таком случае Польша) и ответить на вопросы о состоянии здоровья, судимостей и предыдущих поездок.

Дождаться подтверждения заявки. Обычно обработка заявки занимает несколько минут, но в отдельных случаях может длиться до 30 дней, если нужен дополнительный анализ.

Обратите внимание! Рекомендуется подавать заявку минимум за 96 часов до запланированной даты въезда в ЕС. Бронировать билеты и гостиницы стоит после подтверждения разрешения на въезд.

Цель и изменения в системе ETIAS

Система ETIAS имеет целью усилить безопасность в ЕС, проводя предварительный контроль путешественников из безвизовых стран. Процедура оформления достаточно проста, что позволит украинцам легко путешествовать по Европе, соблюдая новые правила.