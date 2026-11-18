Українське законодавство містить маловідомі фінансові бонуси для людей похилого віку, які не нараховуються автоматично. Щоб гроші почали стабільно надходити на банківську картку, доведеться самостійно проявити ініціативу.

Кому саме призначать додаткову виплату в грудні

Йдеться про громадян, які не працюють, вийшли на заслужений відпочинок та самостійно виховують неповнолітніх дітей. Такі українці мають законне право на щомісячну надбавку в розмірі 150 гривень. Ця державна гарантія поширюється на отримувачів пенсій за віком, інвалідністю або вислугою років, про що пише Пенсійний фонд України.

Важливий нюанс полягає в тому, що дитина при цьому не повинна отримувати жодної іншої соціальної допомоги. Оскільки Пенсійний фонд не має доступу до баз даних, які б підтверджували факт утримання дитини, для отримання коштів потрібно особисто звернутися до установи.

Заявнику необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку та свідоцтво про народження дитини. Крім того, знадобиться спеціальна довідка від органу місцевого самоврядування або управління житлового фонду, яка офіційно підтверджує факт самостійного виховання неповнолітнього.

У яких випадках надбавку можуть скасувати

Фінансова підтримка діє рівно до моменту, поки дитині не виповниться 18 років, але є суворі обмеження щодо статусу самого пенсіонера. Якщо людина вирішить офіційно працевлаштуватися або відкрити ФОП, виплати негайно припиняються.

"Громадяни повинні повідомити ПФУ про зміну життєвих обставин, інакше потім доведеться повернути надміру виплачену суму", – попереджають фахівці фонду.

Які ще фінансові бонуси доступні українським пенсіонерам

Окрім виплат на дітей, українська пенсійна система передбачає й інші вузькопрофільні бонуси. Як уже повідомлялося, найпоширенішою є автоматична вікова доплата: після 70 років пенсіонерам додають 300 гривень, з 75 років – 456 гривень, а після 80 років – 570 гривень.

Важливо! Головна умова для отримання цієї компенсації полягає в тому, щоб загальна сума пенсії не перевищувала межу у 10 340 гривень.

Також варто нагадати, що багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей, мають законне право на доплату від 908 гривень. А для військових пенсіонерів передбачена спеціальна надбавка, розмір якої у 2026 році зріс до 1297 гривень.