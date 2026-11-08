Жінкам доплатять майже 1000 гривень: хто має право на гроші у листопаді

Кому призначать спеціальну надбавку восени

Вже цього місяця Пенсійний фонд України почне виплачувати додаткові кошти жінкам, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку.

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Йдеться про спеціальну доплату, яка розраховується у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, про що нагадують у Пенсійному фонді України.

Скільки нарахують доплати жінкам

У 2026 році базовий прожитковий мінімум для пенсіонерів становить 2 595 гривень, і саме від нього залежить фінальна сума у вашому гаманці. Якщо жінка виховала п'ятьох дітей, їй гарантовано нарахують 35% від цього показника, що дорівнює 908 гривням щомісяця. За кожну наступну дитину держава додає ще 1%.

Відповідно до закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", суми розподіляються чітко. За шістьох дітей доплатять 934 гривні, за сімох – 960 гривень, а матері-героїні з десятьма і більше дітьми отримають максимальні 1 038 гривень.

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Ці гроші додаються до основного виду виплат: пенсії за віком, інвалідністю, вислугою років або у зв'язку з втратою годувальника.

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Що потрібно зробити для отримання грошей

Українська система соціальних виплат побудована так, що більшість надбавок мають заявний характер, тому кошти не з'являться на вашому рахунку автоматично. Для призначення виплати необхідно особисто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ.

З собою обов'язково треба мати відповідну заяву та документи, що підтверджують статус багатодітної матері або факт офіційного усиновлення малюків.

Які ще фінансові бонуси доступні українським пенсіонерам

Українська пенсійна система передбачає й інші вузькопрофільні бонуси, які залежать від віку чи статусу.

Як вже повідомлялося, найпоширенішою є вікова доплата: після 70 років пенсіонерам автоматично додають 300 гривень, з 75 років – 456 гривень, а після 80 років – 570 гривень. Головна умова для отримання повної вікової компенсації полягає в тому, щоб загальна сума пенсії разом з бонусом не перевищувала жорстку межу у 10 340 гривень.