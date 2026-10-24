Жителям обраних областей додадуть 20% до пенсії: хто у списках

Кому призначають спеціальну доплату у 20%

Одразу після досягнення пенсійного віку жителі чотирьох областей України можуть збільшити свої виплати на 20%. Йдеться про так звану гірську надбавку, яка доступна мешканцям Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей, про що повідомляє Міністерство соціальної політики.

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Щоб Пенсійний фонд погодив надбавку, людина має безперервно проживати або працювати в гірському населеному пункті щонайменше шість місяців.

Важливий нюанс! Заявник не повинен сплачувати єдиний соціальний внесок в іншій місцевості. Крім того, протягом останніх трьох місяців не можна перебувати за кордоном понад 60 днів поспіль, хіба що виїзд був зумовлений поважними причинами.

Оформити такий бонус можуть навіть внутрішньо переміщені особи, якщо вони фактично мешкають у горах.

Як правильно оформити надбавку та куди звертатися

Автоматично ці 20% не додадуть. Спершу вам потрібно звернутися до місцевого органу самоврядування та отримати спеціальне посвідчення жителя гірського населеного пункту. Саме цей документ є головною підставою для виплат. З ним та відповідною заявою необхідно прийти до Пенсійного фонду України.

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Фахівці перевірять факт вашого проживання, і якщо все добре – пенсія зросте. До речі, ця пільга поширюється не лише на пенсіонерів: студенти та отримувачі соцдопомоги теж мають право на 20-відсотковий бонус.

Чому Пенсійний фонд може відмовити у виплатах

Гроші не дадуть тим, хто лише формально прописаний у Карпатах, але фактично там не живе. Також виплату скасують, якщо пенсіонер переїде до міста, яке не має статусу гірського, або порушить ліміти перебування за кордоном.

Нагадаємо, як вже повідомлялося, українське законодавство дозволяє пенсіонерам підсумовувати різні види надбавок. Зокрема, ви можете одночасно отримувати гірські виплати та вікову компенсацію.