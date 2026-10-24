Жителям определенных областей добавят 20 % к пенсии: кто в списках

Кому назначают специальную доплату в размере 20%

Сразу после достижения пенсионного возраста жители четырех областей Украины могут увеличить свои выплаты на 20%. Речь идет о так называемой горной надбавке, которая доступна жителям Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей, что сообщает Министерство социальной политики.

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Чтобы Пенсионный фонд одобрил надбавку, человек должен непрерывно проживать или работать в горном населенном пункте не менее шести месяцев.

Важный нюанс! Заявитель не должен уплачивать единый социальный взнос в другой местности. Кроме того, в течение последних трех месяцев нельзя находиться за границей более 60 дней подряд, разве что выезд был обусловлен уважительными причинами.

Оформить такую надбавку могут даже внутренне перемещенные лица, если они фактически проживают в горах.

Как правильно оформить надбавку и куда обращаться

Автоматически эти 20% не начислятся. Сначала вам нужно обратиться в местный орган самоуправления и получить специальное удостоверение жителя горного населенного пункта. Именно этот документ является основным основанием для выплат. С ним и соответствующим заявлением необходимо прийти в Пенсионный фонд Украины.

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Специалисты проверят факт вашего проживания, и если все в порядке – пенсия увеличится. Кстати, эта льгота распространяется не только на пенсионеров: студенты и получатели социальной помощи тоже имеют право на 20-процентную надбавку.

Почему Пенсионный фонд может отказать в выплатах

Деньги не дадут тем, кто лишь формально прописан в Карпатах, но фактически там не живет. Также выплату отменят, если пенсионер переедет в город, не имеющий статуса горного, или нарушит лимиты пребывания за границей.

Напомним, как уже сообщалось, украинское законодательство позволяет пенсионерам суммировать различные виды надбавок. В частности, вы можете одновременно получать горные выплаты и возрастную компенсацию.