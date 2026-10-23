Спецнадбавка для жінок: кому нарахують до пенсії майже тисячу гривень

Кому призначають спеціальну надбавку до пенсії

Додаткові нарахування у листопаді передбачені для багатодітних матерів, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. Розмір такого бонусу стартує від 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у 2026 році становить 908 гривень, про що нагадують у Пенсійному фонді України.

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Градація виплат безпосередньо прив'язана до кількості вихованих дітей та базового прожиткового мінімуму, який зараз становить 2 595 гривень. За п'ятьох дітей держава гарантує 35%, а за кожну наступну дитину ця частка зростає рівно на 1%.

Скільки нарахують доплати жінкам

Відповідно до закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", суми розподіляються так:

за шістьох дітей доплатять 36% (934 гривні);

за сімох – 37% (960 гривень);

за вісьмох – 38% (986 гривень);

за дев'ятьох – 39% (1012 гривень);

за десятьох і більше – 40% (1038 гривень).

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Цю надбавку можна додати до будь-якого виду пенсії: за віком, інвалідністю, вислугою років чи у зв'язку з втратою годувальника. Більше того, якщо отримувач виплати помирає, частину цих коштів можуть переоформити на інших непрацездатних членів родини (від 70% до 90% суми).

Щоб гроші почали надходити на рахунок, необхідно особисто звернутися до ПФУ зі спеціальним пакетом документів.

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Важливо! Оформити ці гроші можуть також батьки або ті, хто офіційно усиновив малюків.

Які ще фінансові бонуси доступні українським пенсіонерам

Пенсійна система дозволяє підсумовувати різні види надбавок, якщо громадянин має на них право. Як вже повідомлялося, найпоширенішою є вікова компенсація: після 70 років пенсіонерам автоматично додають 300 гривень, з 75 років – 456 гривень, а після 80 років – 570 гривень.

Також суттєво збільшити дохід можна за рахунок понаднормового стажу. За кожен додатковий рік роботи понад норму (35 років для чоловіків та 30 для жінок) пенсія зростає на 1% від прожиткового мінімуму. А вже наступного року ці суми можуть змінитися.