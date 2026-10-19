Які доплати можна отримувати одночасно

Українське законодавство дозволяє пенсіонерам підсумовувати різні види надбавок, зокрема за вік, понаднормовий стаж та особливі заслуги. Остаточний перелік фінансових бонусів визначається індивідуально, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Найпоширенішою є вікова компенсація, яку призначають громадянам із пенсією до 10 340,35 гривні.

у 2026 році пенсіонери від 70 до 74 років отримують до 300 гривень;

від 75 до 79 років – до 456 гривень;

а старші за 80 років – до 570 гривень.

Однак ці суми не додаються одна до одної, а лише зростають при досягненні нового вікового рубежу.

Інша вагома доплата – надбавка за понаднормовий страховий стаж (понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок). За кожен додатковий рік роботи пенсія збільшується на 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у 2026 році становить 25,95 гривні.

Кому ще передбачені спеціальні бонуси від держави

Окремі категорії громадян мають право на виплати за особливі заслуги перед Україною. Це стосується Героїв України, кавалерів державних орденів та ветеранів війни.

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Крім того, якщо після всіх нарахувань сума залишається нижчою за встановлений державою мінімум, Пенсійний фонд автоматично призначає доплату до гарантованого рівня.

Зверніть увагу! Зазвичай Пенсійний фонд проводить усі перерахунки автоматично на базі реєстрів. Але якщо ви впевнені, що маєте право на додаткову виплату, проте не отримуєте її, варто діяти на випередження.

Що ще відомо про пенсії в Україні

Нагадаємо, що масштабної індексації пенсій у 2026 році не передбачається, а наступний масовий перерахунок очікується лише навесні 2027 року. Як вже повідомлялося, українці, які накопичили значний обсяг страхового стажу, можуть суттєво збільшити свій дохід.

Наприклад, якщо ви відпрацювали на 30 років більше за норму, ваш гаманець поповниться приблизно на 800 гривень. Також для мешканців гірських регіонів продовжує діяти спеціальна надбавка у розмірі 20% до основної суми.