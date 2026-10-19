Какие надбавки можно получать одновременно

Украинское законодательство позволяет пенсионерам суммировать различные виды надбавок, в частности за возраст, сверхнормативный стаж и особые заслуги. Окончательный перечень финансовых надбавок определяется индивидуально, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Наиболее распространенной является возрастная компенсация, которую назначают гражданам с пенсией до 10 340,35 гривен.

в 2026 году пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получат до 300 гривен;

от 75 до 79 лет – до 456 гривен;

а старше 80 лет – до 570 гривен.

Однако эти суммы не суммируются, а увеличиваются только при достижении нового возрастного рубежа.

Еще одна вагома доплата – надбавка за сверхнормативный страховой стаж (свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин). За каждый дополнительный год работы пенсия увеличивается на 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в 2026 году составляет 25,95 гривны.

Кому еще предусмотрены специальные бонусы от государства

Отдельные категории граждан имеют право на выплаты за особые заслуги перед Украиной. Это касается Героев Украины, кавалеров государственных орденов и ветеранов войны.

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Кроме того, если после всех начислений сумма остается ниже установленного государством минимума, Пенсионный фонд автоматически назначает доплату до гарантированного уровня.

Обратите внимание! Обычно Пенсионный фонд проводит все перерасчеты автоматически на основе реестров. Но если вы уверены, что имеете право на дополнительную выплату, однако не получаете ее, стоит действовать на опережение.

Что еще известно о пенсиях в Украине

Напомним, что в 2026 году не предусмотрено масштабной индексации пенсий, а следующий массовый перерасчет ожидается только весной 2027 года. Как уже сообщалось, украинцы, накопившие значительный страховой стаж, могут существенно увеличить свой доход.

Например, если вы отработали на 30 лет больше нормы, ваш кошелек пополнится примерно на 800 гривен. Также для жителей горных регионов продолжает действовать специальная надбавка в размере 20% к основной сумме.