Специальная надбавка для женщин: кому начислят к пенсии почти тысячу гривен

Кому назначается специальная надбавка к пенсии

Дополнительные начисления в ноябре предусмотрена для многодетных матерей, воспитавших не менее пяти детей до шестилетнего возраста. Размер такой надбавки начинается от 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в 2026 году составляет 908 гривен, о чем напоминают в Пенсионном фонде Украины.

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Градация выплат напрямую привязана к количеству воспитанных детей и базовому прожиточному минимуму, который сейчас составляет 2 595 гривен. За пятерых детей государство гарантирует 35%, а за каждого следующего ребенка эта доля увеличивается ровно на 1%.

Сколько начислят доплаты женщинам

В соответствии с законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" суммы распределяются так:

за шестерых детей доплатят 36% (934 гривны);

за семерых – 37% (960 гривен);

за восьмерых – 38% (986 гривен);

за девятерых – 39% (1012 гривен);

за десять и более – 40% (1038 гривен).

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Эту надбавку можно добавить к любому виду пенсии: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца. Более того, если получатель выплаты умирает, часть этих средств может быть переоформлена на других нетрудоспособных членов семьи (от 70% до 90% суммы).

Чтобы деньги начали поступать на счет, необходимо лично обратиться в ПФУ со специальным пакетом документов.

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Важно! Оформить эти деньги могут также родители или те, кто официально усыновил детей.

Что еще за финансовые бонусы доступны украинским пенсионерам

Пенсионная система позволяет суммировать различные виды надбавок, если гражданин имеет на них право. Как как уже сообщалось, наиболее распространенной является возрастная компенсация: после 70 лет пенсионерам автоматически добавляют 300 гривен, с 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.

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Также существенно увеличить доход можно за счет сверхнормативного стажа. За каждый дополнительный год работы сверх нормы (35 лет для мужчин и 30 для женщин) пенсия увеличивается на 1% от прожиточного минимума. А уже в следующем году эти суммы могут измениться.