Держава доплачує за кожен рік: як отримати надбавку за великий стаж

Кому призначають доплату за великий стаж

У 2026 році за кожен повний рік понаднормового стажу пенсіонери отримують щомісячну доплату до пенсії у розмірі 1% від її обчисленого розміру, пояснює Пенсійний фонд України.

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Норма стажу напряму залежить від дати виходу людини на заслужений відпочинок.

Для тих, хто вийшов на пенсію до 1 жовтня 2011 року, додатковими вважаються повні роки страхового стажу:

для чоловіків – понад 25 років;

для жінок – понад 20 років.

Якщо пенсію призначили після цієї дати, понаднормовим вважається стаж:

для чоловіків – понад 35 років;

для жінок – понад 30 років.

Важливо! Йдеться саме про страховий стаж, за який сплачувалися внески. Сам факт тривалої роботи не завжди означає, що всі її періоди автоматично врахують під час розрахунку.

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Як обраховують суму надбавки

Розмір надбавки визначають за спеціальною формулою. За кожен повний рік понаднормового стажу пенсія збільшується на 1%, проте ця сума не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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З 1 січня 2026 року такий прожитковий мінімум становить 2 595 гривень. Тому максимальна доплата за один додатковий рік дорівнює 25,95 гривні на місяць.

Наприклад, якщо людина має пенсію у розмірі 10 тисяч гривень і 10 років понаднормового стажу, то розрахунок буде таким:

1% від пенсії становить 100 гривень;

проте через законодавчі ліміти за один рік додадуть лише 25,95 гривні.

Відповідно, за 10 років стажу понад норму такий пенсіонер отримає 259,50 гривні щомісяця.

Зауважте! Для пенсіонерів, які продовжують офіційно працювати, доплату за понаднормовий стаж рахують на основі прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення виплату можуть перерахувати за актуальними даними.

Як оформити надбавку за понаднормовий стаж

Щоб отримати доплату за стаж, окремо подавати заяву не потрібно, якщо Пенсійний фонд уже має всі необхідні дані про людину. У такому разі доплату мають врахувати під час призначення або перерахунку пенсії.

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Якщо ж частину років роботи не зарахували або пенсіонер сумнівається, чи врахували йому весь понаднормовий стаж, варто звернутися до Пенсійного фонду:

особисто в сервісному центрі ПФУ за місцем проживання;

або дистанційно через вебпортал електронних послуг.

Якщо певних періодів роботи немає, необхідно подати звернення про їх зарахування та додати підтверджувальні документи.

Підтвердити стаж може трудова книжка. Якщо книжка втрачена або записи в ній відсутні, потрібно надати інші докази, які підтверджують періоди роботи, зокрема, довідки з місця роботи, архівні документи з підприємства тощо.

Нагадаємо, окрім компенсації за стаж, держава передбачила інші доплати для літніх людей. Зокрема, громадяни, які досягли 70, 75 та 80 років, отримують вікові надбавки. Суми цих виплат коливаються від 300 до 570 гривень і призначаються автоматично, без додаткових звернень.