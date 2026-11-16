Государство доплачивает за каждый год: как получить надбавку за большой стаж

Кому назначают доплату за большой стаж

В 2026 году за каждый полный год сверхнормативного стажа пенсионеры получают ежемесячную доплату к пенсии в размере 1% от ее расчетного размера, поясняет Пенсионный фонд Украины.

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Норма стажа напрямую зависит от даты выхода человека на заслуженный отдых.

Для тех, кто вышел на пенсию до 1 октября 2011 года, дополнительными считаются полные годы страхового стажа:

для мужчин – свыше 25 лет;

для женщин – свыше 20 лет.

Если пенсия была назначена после этой даты, сверхнормативным считается стаж:

для мужчин – свыше 35 лет;

для женщин – свыше 30 лет.

Важно! Речь идет именно о страховом стаже, за который уплачивались взносы. Сам факт длительной работы не всегда означает, что все ее периоды автоматически будут учтены при расчете.

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Как рассчитывается сумма надбавки

Размер надбавки определяется по специальной формуле. За каждый полный год сверхнормативного стажа пенсия увеличивается на 1%, однако эта сумма не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 января 2026 года такой прожиточный минимум составляет 2 595 гривен. Поэтому максимальная доплата за один дополнительный год равна 25,95 гривны в месяц.

Например, если у человека пенсия в размере 10 тысяч гривен и 10 лет сверхнормативного стажа, то расчет будет таким:

1% от пенсии составляет 100 гривен;

однако из-за законодательных ограничений за один год добавят лишь 25,95 гривны.

Соответственно, за 10 лет стажа сверх нормы такой пенсионер будет получать 259,50 гривен ежемесячно .

Обратите внимание! Для пенсионеров, которые продолжают официально работать, доплату за сверхнормативный стаж рассчитывают на основе прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии. После увольнения выплату могут пересчитать по актуальным данным.

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Как оформить надбавку за сверхнормативный стаж

Чтобы получить доплату за стаж, отдельно подавать заявление не нужно, если у Пенсионного фонда уже есть все необходимые данные о человеке. В таком случае доплату должны учесть при назначении или перерасчете пенсии.

Если же часть лет работы не была зачтена или пенсионер сомневается, учли ли ему весь сверхнормативный стаж, стоит обратиться в Пенсионный фонд:

лично в сервисном центре ПФУ по месту жительства;

или удаленно через веб-портал электронных услуг.

Если определенные периоды работы отсутствуют, необходимо подать заявление об их зачете и приложить подтверждающие документы.

Подтвердить стаж может трудовая книжка. Если книжка утеряна или записи в ней отсутствуют, нужно предоставить другие доказательства, подтверждающие периоды работы, в частности, справки с места работы, архивные документы с предприятия и т. п.

Напомним, кроме компенсации за стаж, государство предусмотрело другие доплаты для пожилых людей. В частности, граждане, достигшие 70, 75 и 80 лет, получают возрастные надбавки. Суммы этих выплат колеблются от 300 до 570 гривен и назначаются автоматически, без дополнительных обращений.