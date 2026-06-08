Українці можуть отримувати грошову допомогу щомісяця: кому передабчено від 1 200 гривень

У Києві діє програма "Турбота. Назустріч киянам". Вона спрямована на соціальний захист та підтримку малозахищених верств населення, зокрема ветеранів, осіб з інвалідністю та інших категорій мешканців столиці.

Яку допомогу можуть отримувати українці щомісяця

Зокрема, деякі кияни можуть отримати грошову допомогу, про що йдеться на сайті Департаменту соціальної та ветеранської політики.

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Найбільшу виплату – 2500 гривень – можуть отримати:

діти з інвалідністю підгрупи А;

діти з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування або які виховуються у прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу;

діти-сироти;

особи з інвалідністю І групи підгрупи А, розмір пенсії яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, установлених законодавством) не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

особи з інвалідністю I групи підгрупи А – одержувачі державної соціальної допомоги.

Підтримка у сумі 2 тисячі гривень передбачена:

дітям з інвалідністю;

дітям, над якими встановлено опіку чи піклування;

дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячій будинок сімейного типу "Дитина не одна";

особам з інвалідністю I групи, розмір пенсії яких не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю I групи – одержувачам державної соціальної допомоги;

особам, які є, зокрема, одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі aбo хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, паліативної допомоги, та яким не встановлено інвалідність.

Важливо! Виплату 1 200 гривень нададуть особі з інвалідністю II групи – одержувачу державної соціальної допомоги.

Для отримання допомоги слід подати заяву, копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, а також копію ідентифікаційного коду, а ще номер соціального банківського рахунка – IBAN. Інші документи залежать від категорії особи (ВПО, законний опікун тощо).

Виплата щомісячної підтримки здійснюється шляхом перерахування коштів на "Картку киянина" або інший соціальний банківський рахунок, через «Укрпошту» за місцем отримання пенсії чи державної допомоги.

Зверніть увагу! Припинення виплати можливо, якщо отримувач помре, перебуватиме на повному державному утриманні тощо.

Що ще варто знати про соціальні виплати

Внутрішньо переміщеним особам можуть відмовити у грошових виплатах. Це відбувається, якщо людина перебуває на повному державному утриманні. Наприклад, у будинку-інтернаті для людей похилого віку.

Також у червні можна отримати чимало соціальних допомог. Вони зазвичай передбачені для вразливих верств населення.

А змінитися пенсії у червні можуть у працюючих пенсіонерів. Але за умови, що на квітень такі люди набули щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу.

Також збільшитися пенсії можуть у літніх людей, які досягли певного віку. Зокрема, 70 років або більше. Проте вони повинні також відповідати іншим важливим критеріям.